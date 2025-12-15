OPS alerta por influenza en América y revela la clave para cuidarse de la enfermedad

Aumento de influenza en la región

Según los datos más recientes, la influenza tipo A ha tenido un aumento y predominado las detecciones en todas las regiones a nivel global, principalmente dominada por A(H1N1) pdm09, A(H3N2) incluido el subclado K (J.2.41) que ha sido detectado en Europa y Asia.

A la semana epidemiológica 45 de 2025, se observó un incremento de 29% de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) y aumento del 5% de enfermedad tipo influenza (ETI) respecto al mismo periodo de 2024.

De manera particular, para los casos de IRAG, 19% de ellos están asociados a virus sincitial respiratorio (VSR), 13% para el virus de la influenza y 4% a SARS-CoV-2. El 41% de los casos de influenza hospitalizados detectados corresponderon a adultos mayores de 65 años y más.

Aunque las autoridarias sanitarias no han reportado cambios significativos en la gravedad de la influenza, historicamente las temporadas de invierno suelen tener mayor impacto en las personas mayores.

La vacunación como la estrategia preventiva estrella

De acuerdo con reportes de la OPS, la inmunización demostró ser una estrategia importante para prevenir la enfermedad de gravedad asociada a la influenza estacional, COVID-19 y VSR, incluidas las hospitalizaciones y las muertes asociadas.

Por ello, la institución recomienda hacer hincapié en la vacunación en la población vulnerable o de mayor riesgo:

- Personas adultas mayores.

- Personas con afecciones subyacentes

- Niñas y niños entre 6 y 59 meses

- Mujeres embarazadas

Algunas de las vacunas señaladas por la OPS por la eficacia para combatir las enfermedades respiratorias son:

- RSVPreF (Abrysvo®, Pfizer) para mujeres embarazadas en el tercer trimestre para protegerlas a ellas y sus bebés;

- Las vacunas Abrysvo®, Pfizer; Arexvy®, GSK y mRESVIA®, Moderna para adultos mayores.

Las medidas que puede hacer la población

Como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, medidas de salud pública no farmacológicas suelen complementar la prevención y respuesta de eventos respiratorios. Las acciones son realizadas principalmente por la población como:

- Aplicar medidas personales de higiene como el lavado de manos

- Distanciamiento físico

- Uso de cubrebocas

- Quedarse en casa cuando se está enfermo

Recomendaciones para detectar casos de influenza graves

La OPS pidió a los países fortalecer la vigilancia del virus de la influenza, así como el VSR y SARS-CoV-2 para asegurar el reporte continuo de datos semanales y mantener el envío regular de muestras de secuenciación para detectar variantes que puedan modificar la transmisión o gravedad.

Además, que los “eventos respiratorios que son inusuales deben investigarse de inmediato y reportarse a la OPS/OMS de acuerdo con las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional”.

En el caso de casos graves de influenza positiva, o con presentaciones clínicas inusuales, las autoridades sanitarias deben enviar muestras al se al Centro Colaborador (CC) de la OPS/OMS en los Estados Unidos de América, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta para caracterización adicional.

También es importante asegurar la disponibilidad de antivirales para personas con complicaciones, y prepararse para un posible aumento de hospitalizaciones durante los meses de invierno.