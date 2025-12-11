La mayoría de los casos detectados de influenza fueron del virus H3N2.
En Norteamérica, otra región afectada, se observa un comportamiento diferenciado por países. Mientras que la mayoría de las detecciones en México fueron de la influenza H1N1. se ha observado un predominio de influenza H3N2 en Estados Unidos y Canadá, con crecientes detecciones de la variante K.
Cubrebocas en Reino Unido
En Reino Unido, al igual que en otros países europeos, la temporada de influenza inició un mes antes de lo estimado. Eso es un aumento del 56 % en los números equivalentes para la misma semana de 2024, cuando el total fue de 1.098 con 39 en cuidados intensivos.
El número de personas hospitalizadas con gripe en Inglaterra ha alcanzado un récord para esta época del año. Un promedio de 1,717 pacientes con gripe están en camas cada día, incluidos 69 en cuidados intensivos, mostraron los datos más recientes, citados por The Guardian.
Esto representa un caso del 56% en comparación con los casos registrados el mismo periodo de 2024.
Daniel Elkeles, director ejecutivo de NHS Providers, que representa a los fideicomisos del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico esta semana que Reino Unido estaba experimentando una "cepa muy desagradable de gripe" y que las personas con síntomas de gripe o resfriado "deben" usar una mascarilla en público.
"Y todos fuimos muy buenos con el control de infecciones durante el Covid. Y realmente, realmente necesitamos volver a eso ahora”, dijo en entrevista con Times Radio.
El gobierno británico, en cambio, dijo que usar una mascarilla para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias era "algo que la gente puede considerar”.
"Existe una guía de larga data para las personas sobre una serie de medidas que pueden considerar tomar para ayudar a limitar la propagación de insectos invernales si tienen síntomas similares a los de la gripe”, dijo un vocero de Downing Street a The Guardian.
“Esto no es ni nuevo ni una instrucción, sino simplemente algo que la gente puede considerar cuando intenta limitar la propagación de enfermedades respiratorias en invierno”. agregó.