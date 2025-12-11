La OMS señala que el incremento de los casos de influenza estacional se mantiene desde los rangos estacionales esperados, pero que se han observado en algunas regiones incrementos tempranos y una actividad mayor a la registrada en estas alturas del año.

¿Qué está provocando el incremento de casos de influenza?

Desde agosto de 2025, ha habido un rápido aumento de los virus de la variante A H3N2 J.2.4.1, conocida como K, detectados de varios países basados en los datos de secuencia genética disponibles. Esta variante tienen varios cambios de los virus H3N2 relacionados.

De acuerdo con la agencia de la ONU especializada en salud, los datos epidemiológicos no indican un incremento en la severidad de la enfermedad, aunque la variante K marca una importante evolución de este virus.

La gripe se propaga fácilmente entre las personas cuando tosen o estornudan. Esta enfermedad puede causar infecciones que van de leves a graves, lo que a veces resulta en hospitalización o, incluso, muerte.

Síntomas de la influenza H3N2

La influenza H3N2 provoca los siguientes síntomas:

• Fiebre

• Tos (a menudo seca)

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares

• Cansancio extremo

• Escalofríos

• Congestión o goteo nasal

• Dolor de garganta

¿Qué pasa si estoy vacunado contra la influenza?

Las primeras estimaciones sugieren que la vacuna contra la influenza estacional sigue proporcionando protección contra la asistencia hospitalaria tanto en niños como en adultos, a pesar de que su eficacia contra la enfermedad clínica durante la temporada actual sigue siendo incierta.