Internacional

Los brotes de gripe H3N2 hacen que los cubrebocas regresen a Europa

Una variante del virus que causa la influenza estacional provoca brotes en varias regiones del mundo, por lo que la OMS aconseja reforzar los programas de vacunación.
jue 11 diciembre 2025 04:23 PM
Una mujer con mascarilla camina por una calle principal a medida que aumentan las hospitalizaciones, con Gran Bretaña y otros países europeos lidiando con una temporada de gripe severa y las autoridades sanitarias advirtiendo del aumento de casos impulsados por una cepa mutada del virus, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de diciembre de 2025.
En Reino Unido, al igual que en otros países europeos, la temporada de influenza inició un mes antes de lo estimado. (FOTO: Hannah McKay/REUTERS)

Los casos de influenza H3N2 tienen mayor crecimiento este año que en periodos anteriores, principalmente en países europeos y asiáticos, por lo que varios gobiernos comenzaron a aconsejar el uso de una herramienta que fue útil durante la pandemia de covid-19: el cubrebocas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad por gripe ha aumentado desde octubre de 2025 con los virus de la influenza A predominantes entre los virus detectados a nivel mundial.

La OMS señala que el incremento de los casos de influenza estacional se mantiene desde los rangos estacionales esperados, pero que se han observado en algunas regiones incrementos tempranos y una actividad mayor a la registrada en estas alturas del año.

¿Qué está provocando el incremento de casos de influenza?

Desde agosto de 2025, ha habido un rápido aumento de los virus de la variante A H3N2 J.2.4.1, conocida como K, detectados de varios países basados en los datos de secuencia genética disponibles. Esta variante tienen varios cambios de los virus H3N2 relacionados.

De acuerdo con la agencia de la ONU especializada en salud, los datos epidemiológicos no indican un incremento en la severidad de la enfermedad, aunque la variante K marca una importante evolución de este virus.

La gripe se propaga fácilmente entre las personas cuando tosen o estornudan. Esta enfermedad puede causar infecciones que van de leves a graves, lo que a veces resulta en hospitalización o, incluso, muerte.

Síntomas de la influenza H3N2

La influenza H3N2 provoca los siguientes síntomas:

• Fiebre
• Tos (a menudo seca)
• Dolor de cabeza
• Dolores musculares
• Cansancio extremo
• Escalofríos
• Congestión o goteo nasal
• Dolor de garganta

¿Qué pasa si estoy vacunado contra la influenza?

Las primeras estimaciones sugieren que la vacuna contra la influenza estacional sigue proporcionando protección contra la asistencia hospitalaria tanto en niños como en adultos, a pesar de que su eficacia contra la enfermedad clínica durante la temporada actual sigue siendo incierta.

El organismo señala que, debido a que los virus de la gripe cambian constantemente, la composición de la vacuna contra la influenza estacional se actualiza regularmente para contener virus que están más relacionados con los que circulan.

“Las vacunas siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones de la gripe y sus cuidadores”, indica la OMS, quien recomienda la vacunación anual para población en riesgo, incluido el personal sanitario.

¿Dónde se registran más contagios?

La detección de casos de la variante K aumentan en muchas partes del mundo, con excepción, por el momento, de Sudamérica, de acuerdo con información recolectada por la OMS.

Los casos con esta variante fueron particularmente evidentes desde agosto de 2025en Australia y Nueva Zelanda. En los últimos seis meses, se ha detectado en más de 34 países.

Hasta el 21 de noviembre, las tasas reportadas de enfermedades similares a la influencia y de infecciones respiratorias agudas estaban en niveles de referencia en Europa. Sin embargo, la temporada de gripe 2025-2026 inició cuatro semanas antes de la mediana, aunque la OMS señala que esto no es fuera de lo común, pues ya ocurrió en la temporada 2022-2023.

Los países del occidente de Europa fueron los que vieron los aumentos más tempranos de los indicadores de influenza en comparación con los países del centro y el este del Continente.

La mayoría de los casos detectados de influenza fueron del virus H3N2.

En Norteamérica, otra región afectada, se observa un comportamiento diferenciado por países. Mientras que la mayoría de las detecciones en México fueron de la influenza H1N1. se ha observado un predominio de influenza H3N2 en Estados Unidos y Canadá, con crecientes detecciones de la variante K.

Cubrebocas en Reino Unido

En Reino Unido, al igual que en otros países europeos, la temporada de influenza inició un mes antes de lo estimado. Eso es un aumento del 56 % en los números equivalentes para la misma semana de 2024, cuando el total fue de 1.098 con 39 en cuidados intensivos.

El número de personas hospitalizadas con gripe en Inglaterra ha alcanzado un récord para esta época del año. Un promedio de 1,717 pacientes con gripe están en camas cada día, incluidos 69 en cuidados intensivos, mostraron los datos más recientes, citados por The Guardian.

Esto representa un caso del 56% en comparación con los casos registrados el mismo periodo de 2024.

Daniel Elkeles, director ejecutivo de NHS Providers, que representa a los fideicomisos del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico esta semana que Reino Unido estaba experimentando una "cepa muy desagradable de gripe" y que las personas con síntomas de gripe o resfriado "deben" usar una mascarilla en público.

"Y todos fuimos muy buenos con el control de infecciones durante el Covid. Y realmente, realmente necesitamos volver a eso ahora”, dijo en entrevista con Times Radio.

El gobierno británico, en cambio, dijo que usar una mascarilla para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias era "algo que la gente puede considerar”.

"Existe una guía de larga data para las personas sobre una serie de medidas que pueden considerar tomar para ayudar a limitar la propagación de insectos invernales si tienen síntomas similares a los de la gripe”, dijo un vocero de Downing Street a The Guardian.

“Esto no es ni nuevo ni una instrucción, sino simplemente algo que la gente puede considerar cuando intenta limitar la propagación de enfermedades respiratorias en invierno”. agregó.

