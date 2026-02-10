No todo cubrebocas te protege del sarampión: lo que sí funciona y cuándo usarlo

Desde la pandemia, en calles y comercios informales se venden cajas o piezas sueltas de cubrebocas sin garantía de origen ni certificación, lo que abre un frente adicional para quien busca protegerse sin caer en imitaciones que no filtran lo que prometen.

Qué tan útil es el cubrebocas ante brotes de sarampión

“Las partículas del virus salen del cuerpo de una persona enferma a través de gotas de saliva cuando habla, respira, tose o estornuda. En esas gotas viajan millones de partículas virales, lo que eleva mucho la posibilidad de contagio”, explicó Gerardo López Pérez, alergólogo, infectólogo pediatra y director de la revista especializada Pediatra de la Academia.

Ese mecanismo de transmisión coloca a nariz y boca como las principales puertas de entrada del virus cuando existe cercanía con otras personas. En ese punto, la mascarilla se vuelve una barrera directa entre las vías respiratorias y el entorno inmediato.

Desde su perspectiva, el sarampión presenta un nivel de contagio que obliga a extremar precauciones cuando hay interacción cercana, incluso en espacios abiertos. La variable que define el riesgo no es solo el sitio, sino la proximidad entre personas.

