Transmisión en vivo de Artemis II: la misión estará más cerca que nunca de la Luna y lo puedes ver en Netflix

Dónde ver la misión en vivo y el horario completo del sobrevuelo lunar

La transmisión en vivo de la misión de la NASA comenzará a las 11:00 horas de la Ciudad de México y se extenderá hasta las 19:45 horas de este 6 de abril, cubriendo de forma continua cada fase relevante del sobrevuelo lunar.

Dentro de este periodo, a las 11:30 horas se llevará a cabo una conversación entre la tripulación y el oficial científico desde el Centro de Control de Misión en , donde se revisarán los objetivos y la cronología del sobrevuelo.

Este intercambio resulta clave debido a que las condiciones de iluminación en la superficie de la Luna no pudieron determinarse completamente antes del lanzamiento. La razón es que la posición del Sol cambia aproximadamente un grado cada dos horas, lo que modifica la forma en que se perciben las características del terreno.

También disponible en Netflix

Los suscriptores de Netflix podrán seguir la transmisión oficial de la NASA a partir de las 11:00 a.m., disponible bajo el nombre “NASA+ en vivo en Neflix”.

supera el récord de distancia de 13 y marca un nuevo hito en la exploración humana

A las 11:56 horas, la tripulación de alcanzará un momento histórico al superar la distancia máxima registrada por humanos en el espacio, establecida por la misión 13 en 1970.

Mientras 13 llegó a 248,655 millas de la Tierra, esta misión alcanzará aproximadamente 252,760 millas, lo que representa una diferencia de más de 4,000 millas.

Se prevé que alrededor de las 12:10 horas los astronautas realicen comentarios sobre este logro, que los límites alcanzados en vuelos tripulados y forma parte de los objetivos técnicos de la misión.

Inicio de la observación lunar: cómo la tripulación verá el lado cercano y el lado lejano de la Luna

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! 🌕



Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

El periodo de observación lunar de comenzará a las 12:45 horas y se extenderá durante siete horas, tiempo en el que los astronautas tendrán la oportunidad de observar tanto el lado cercano como el lado lejano de la Luna.

Debido a las limitaciones físicas de las ventanas de la nave , la tripulación se organizará en parejas para turnarse en periodos de entre 55 y 85 minutos, mientras los otros dos astronautas realizan tareas operativas o de mantenimiento.