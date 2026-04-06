Transmisión en vivo de Artemis II: la misión estará más cerca que nunca de la Luna y lo puedes ver en Netflix

La misión Artemis II de la NASA vive hoy lunes 6 de abril uno de sus momentos más importantes: el punto en el que la nave Orion alcanzará su mayor acercamiento a la Luna, dentro de una jornada que concentra récords de distancia, observación directa del satélite y fenómenos que no pueden replicarse desde la Tierra.
Todo ocurrirá en una secuencia de eventos programados a lo largo del día y con transmisión en vivo, lo que permite seguir paso a paso cómo se desarrolla este sobrevuelo que pone a prueba los sistemas del programa y ofrece nuevas imágenes y datos que serán analizados tras la misión.
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Dónde ver la misión en vivo y el horario completo del sobrevuelo lunar
La transmisión en vivo de la misión de la NASA comenzará a las 11:00 horas de la Ciudad de México y se extenderá hasta las 19:45 horas de este 6 de abril, cubriendo de forma continua cada fase relevante del sobrevuelo lunar.
Dentro de este periodo, a las 11:30 horas se llevará a cabo una conversación entre la tripulación y el oficial científico desde el Centro de Control de Misión en , donde se revisarán los objetivos y la cronología del sobrevuelo.
Este intercambio resulta clave debido a que las condiciones de iluminación en la superficie de la Luna no pudieron determinarse completamente antes del lanzamiento. La razón es que la posición del Sol cambia aproximadamente un grado cada dos horas, lo que modifica la forma en que se perciben las características del terreno.
También disponible en Netflix
Los suscriptores de Netflix podrán seguir la transmisión oficial de la NASA a partir de las 11:00 a.m., disponible bajo el nombre “NASA+ en vivo en Neflix”.
supera el récord de distancia de 13 y marca un nuevo hito en la exploración humana
A las 11:56 horas, la tripulación de alcanzará un momento histórico al superar la distancia máxima registrada por humanos en el espacio, establecida por la misión 13 en 1970.
Mientras 13 llegó a 248,655 millas de la Tierra, esta misión alcanzará aproximadamente 252,760 millas, lo que representa una diferencia de más de 4,000 millas.
Se prevé que alrededor de las 12:10 horas los astronautas realicen comentarios sobre este logro, que los límites alcanzados en vuelos tripulados y forma parte de los objetivos técnicos de la misión.
Inicio de la observación lunar: cómo la tripulación verá el lado cercano y el lado lejano de la Luna
It’s not a straight shot to the far side of the Moon! 🌕
Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx
El periodo de observación lunar de comenzará a las 12:45 horas y se extenderá durante siete horas, tiempo en el que los astronautas tendrán la oportunidad de observar tanto el lado cercano como el lado lejano de la Luna.
Debido a las limitaciones físicas de las ventanas de la nave , la tripulación se organizará en parejas para turnarse en periodos de entre 55 y 85 minutos, mientras los otros dos astronautas realizan tareas operativas o de mantenimiento.
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Esta dinámica permite maximizar el tiempo de observación directa, aprovechando que la percepción humana puede identificar variaciones en color, textura y características del terreno que no siempre son captadas con el mismo nivel de detalle por los sistemas automatizados.
Pérdida de comunicación, mayor acercamiento y distancia máxima: los momentos críticos del sobrevuelo
A las 16:44 horas está prevista una pérdida temporal de comunicaciónentre la nave y el Centro de Control, debido a que la trayectoria llevará a la nave a pasar por detrás de la Luna.
Posteriormente, a las 17:02 horas, la misión alcanzará su mayor acercamiento a la Luna, pasando a una distancia aproximada de 4,070 millas de la superficie.
Cinco minutos después, a las 17:07 horas, la nave llegará a su punto más lejano respecto a la Tierra durante toda la misión, lo que coincide con uno de los puntos de mayor interés desde el punto de vista técnico.
Desde esa posición, la Luna se observará con un tamaño similar al de un balón sostenido con el brazo extendido, y los astronautas podrían observar directamente algunas zonas del lado lejano sin asistencia de instrumentos.
La comunicación se restablecerá a las 17:25 horas, una vez que la nave retome la línea de contacto con la Tierra.
Eclipse solar parcial y cierre de la observación lunar
A las 18:35 horas, la nave entrará en una fase en la que la Luna bloqueará parcialmente la luz del Sol, generando un fenómeno equivalente a un eclipse solar observado desde el espacio.
El periodo de observación lunar concluirá alrededor de las 19:20 horas, momento en el que la tripulación comenzará a transferir parte de las imágenes obtenidas durante el recorrido hacia la Tierra.
Aunque esta etapa operativa finaliza en ese punto, el fenómeno se extenderá algunos minutos más, hasta las 19:32 horas, como parte de la secuencia prevista en la trayectoria de la misión.
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Qué información busca obtener la NASA con la observación directa de la Luna en
De acuerdo con el sitio oficial de la NASA, la participación de astronautas en la observación de la superficie lunar responde a una limitación específica de los sistemas automatizados: la del entorno.
La agencia explica que, aunque las sondas y sensores han permitido recopilar grandes volúmenes de datos, la percepción humana sigue siendo más eficaz para identificar variaciones sutiles en color, textura y patrones del terreno. Esta capacidad no solo permite detectar detalles que pueden pasar desapercibidos en registros instrumentales, sino también en tiempo real a partir de la experiencia del observador.
A partir de estas observaciones, los astronautas pueden aportar una lectura más completa de las condiciones de la superficie, integrando elementos visuales con el conocimiento científico acumulado sobre la Luna. Este tipo de análisis directo busca enriquecer la interpretación de los datos existentes y abrir nuevas líneas de investigación sobre las características del satélite.