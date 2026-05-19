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"No sé de fútbol, pero sé de negocios": El día que Azcárraga compró al América y lo transformó a equipo ganador

Además de crear un imperio con Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo se encargó de elevar al Club América después de su compra a Jarritos en 1959. Ahora, su hijo venderá el 49% de los activos.
mar 19 mayo 2026 07:18 PM
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“Yo no sé nada de futbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable”, dijo Emilio Azcárraga Milmo, tras comprar el equipo. (Foto: Archivo Histórico Excelsior)

El Club América tendrá un nuevo movimiento en su historia, no de jugadores, sino de inversiones. Grupo Ollamani venderá el 49% de los activos de la empresa Controladora Deportiva Águilas, sociedad que también controla al Estado Banorte, antes Estadio Azteca, a la inversora General Atlantic.

El movimiento de Emilio Azcárraga Jean es tan estratégico como lo que hizo su padre, Emilio Azcárraga Milmo, cuando adquirió el equipo en bancarrota en 1959 y lo transformó en uno competitivo y, sobre todo, un negocio rentable.

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El día que Emilio Azcárraga compró al Club América a Jarritos

Hoy, el Club América es un reconocido equipo deportivo en México, además de una marca completa, pero no siempre fue así.

Al inicio de la década de 1950, el club tuvo una serie de crisis, tanto en la cancha como en las finanzas. Pese a la situación, el equipo mostró mejor desempeño en las siguientes temporadas y comenzó a tener más notoriedad por su rivalidad con el Deportivo Guadalajara. Isaac Bessudo, líder de la refresquera Jarritos, era dueño del equipo.

Por su parte, Emilio Azcárraga Milmo, apodado como “El Tigre”, encabezaba el Telesistema Mexicano, la antecesora de Televisa, y ya transmitía los partidos del balompié, como el Campeonato Panamericano de 1956. En esa época, Azcárraga se dio cuenta que este deporte tenía potencial para los negocios, y miró al América para iniciar su incursión en el ramo.

Ambos empresarios tenían una relación de negocios, debido a los patrocinios que tenía Jarritos en la radio y la televisora.

De acuerdo con un reportaje realizado por ESPN, el 1 de mayo de 1959, Isaac Bessudo acordó vender el América a Azcárraga por la cantidad de 425,000 pesos. La transacción fue pactada en una sola hoja, con lenguaje coloquial.

Según ESPN, las condiciones eran entregar el club libre de todo gravamen y responsabilidad, junto con las acciones, contratos, cartas de los jugadores, y todo lo que de hecho y por derecho le pertenezca al equipo.

La cantidad ofrecida equivalía aproximadamente seis Cadillac de último modelo, de 71,000 pesos.

La venta oficial fue el 22 de julio de 1959 , cuando se disputaba el campeonato de la Liga 1959-60. “Bessudo llamó a los jugadores y al entrenador Fernando Marcos y los reunió en el restaurante El Gallito, en Insurgentes Sur. Luego de comer, presentó al nuevo dueño del equipo”, señala.

Las primeras palabras de Azcárraga hacia el club fueron: “Yo no sé nada de futbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable”. Y lo cumplió.

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Para ello, Azcárraga realizó movimientos clave, como el nombramiento de Guillermo Cañedo de la Bárbara como presidente del club en 1961, quien profesionalizó el equipo y dio una estructura. Además, el fichaje de figuras extranjeras y nacionales ayudaron a cambiar la perspectiva del América.

Años después, se impulsó la construcción del Estadio Azteca. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con las características para ser sede del Mundial. La casa del equipo le dio una ventaja competitiva y de prestigio sobre otro equipo.

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Azcárraga sigue con el control del América

Ollamani, la empresa de Emilio Azcárraga Jean, mantendrá la dirección y la visión estratégica de Club América, así como del Estadio Banorte y los terrenos adyacentes, ya que conservó el 51% de las acciones ordinarias.

“La alianza estratégica se estructuró a través Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V., sociedad de reciente constitución en la cual Ollamani detenta una participación de control del 51% de las acciones ordinarias y General Atlantic detenta el restante 49%”, dice el anuncio publicado el 15 de mayo.

El objetivo de la alianza, según lo informado por Ollamani, es fortalecer y potenciar sus activos deportivos, comerciales e inmobiliarios de cara a una nueva etapa de crecimiento.

La alianza también incorpora a Kraft Analytics Group, una firma especializada en análisis de datos y experiencia de aficionados, cuya participación podría transformar la pasión de la afición en experiencias digitales y presenciales con potencial de generar nuevas fuentes de ingresos, desde contenido exclusivo hasta activaciones comerciales. Con esta estrategia, el América busca consolidarse como una marca global capaz de capitalizar el vínculo emocional con sus seguidores.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez y Roberto Trejo.

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