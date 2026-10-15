AMIIF convoca a gobierno, industria y comunidad científica a acelerar la innovación en salud

La primera jornada, que se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre, puso en el centro de la conversación el papel de la innovación farmacéutica como motor de crecimiento económico y bienestar social.

Al respecto, el presidente de la AMIIF, Jorge Luis Caridad, aseguró que para que una innovación llegue a un paciente se necesita mucho más que un descubrimiento; se necesita fortalecer las capacidades de investigación, acelerar el acceso a nuevas terapias y contar con instituciones y procesos regulatorios que evolucionen al ritmo de la ciencia.

“México tiene el talento y la infraestructura para lograrlo. Fortalecer la salud es fortalecer el progreso de la nación”, expresó.

La importancia de la eficiencia regulatoria

Otro de los ejes centrales fue la eficiencia regulatoria y su importancia para fortalecer la seguridad sanitaria. En este espacio se abordó la necesidad de continuar modernizando los procesos de evaluación, impulsar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades institucionales para favorecer que los avances científicos lleguen de manera oportuna y segura a los pacientes.

Durante su intervención, el Subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, doctor Rafael Valdez, destacó el papel de la investigación clínica en el fortalecimiento del sistema de salud mexicano.

“Una innovación que no llega a la gente es un logro incompleto. Cada estudio clínico que se realiza en el país acerca terapias de vanguardia a nuestros pacientes, con ello también se forman especialistas y se fortalecen nuestras instituciones”, expresó.