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Ciencia y Salud

AMIIF convoca a gobierno, industria y comunidad científica a acelerar la innovación en salud

Se lleva a cabo la Semana de la Innovación AMIIF, en donde participan el sector gubernamental, industria y la comunidad científica.
jue 15 octubre 2026 03:32 PM
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Dos hombres de traje y tres mujeres con vestidos formales frente una mesa de centro. Un letrero con Semana de la Innovación.jpg
Expertos en la industria farmacéutica conversan en distintos paneles sobre el rumbo que tiene que tomar ante los retos actuales. (Foto: Facebook Respirando con Valor )

Con el objetivo de analizar el rumbo de la industria farmacéutica y con la colaboración entre gobierno, industria, academia y sociedad, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) inauguró la Semana de la Innovación AMIIF 2026 que se llevará cabo hasta el viernes 16 de octubre.

“El mundo está cambiando y la medicina también. Esta Semana de la Innovación nace para reunir voces, experiencias y perspectivas que nos ayuden a responder una pregunta fundamental. ¿Qué lugar queremos que ocupe México en el futuro de la innovación en salud? Queremos que estos tres días sean una oportunidad para conectar a quienes pueden contribuir a construir ese futuro”, expresó la directora ejecutiva de AMIIF, Erika Quevedo.

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La primera jornada, que se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre, puso en el centro de la conversación el papel de la innovación farmacéutica como motor de crecimiento económico y bienestar social.

Al respecto, el presidente de la AMIIF, Jorge Luis Caridad, aseguró que para que una innovación llegue a un paciente se necesita mucho más que un descubrimiento; se necesita fortalecer las capacidades de investigación, acelerar el acceso a nuevas terapias y contar con instituciones y procesos regulatorios que evolucionen al ritmo de la ciencia.

“México tiene el talento y la infraestructura para lograrlo. Fortalecer la salud es fortalecer el progreso de la nación”, expresó.

La importancia de la eficiencia regulatoria

Otro de los ejes centrales fue la eficiencia regulatoria y su importancia para fortalecer la seguridad sanitaria. En este espacio se abordó la necesidad de continuar modernizando los procesos de evaluación, impulsar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades institucionales para favorecer que los avances científicos lleguen de manera oportuna y segura a los pacientes.

Durante su intervención, el Subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, doctor Rafael Valdez, destacó el papel de la investigación clínica en el fortalecimiento del sistema de salud mexicano.

“Una innovación que no llega a la gente es un logro incompleto. Cada estudio clínico que se realiza en el país acerca terapias de vanguardia a nuestros pacientes, con ello también se forman especialistas y se fortalecen nuestras instituciones”, expresó.

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¿Quiénes participan en la Semana de la Innovación?

La Semana de la Innovación AMIIF 2026 continuará el 15 y 16 de octubre con la participación de Olivér Várhelyi, comisario de Salud de la Unión Europea; así como representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de Cofepris; instituciones de investigación, organizaciones de pacientes y empresas farmacéuticas.

Las siguientes jornadas abordarán la investigación clínica, la participación de los pacientes, la propiedad intelectual y las oportunidades para fortalecer la innovación en salud en México.

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La AMIIF se fundó en 1950 y actualmente agrupa y representa empresas líderes mundiales en investigación y desarrollo farmacéutico, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a la salud, la innovación y la colaboración entre los distintos actores del ecosistema.

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Secretaría de Salud farmacéutica

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