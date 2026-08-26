La expansión también ha elevado la escala física de la operación. Al cierre del segundo trimestre, Farmacias Guadalajara tenía 1.18 millones de metros cuadrados de superficie de venta, 4.2% más que un año antes. Las visitas de clientes aumentaron 3% en el mismo periodo.

A la par, la empresa incorporó 2,444 colaboradores en los últimos 12 meses, con lo que su plantilla alcanzó 65,744 personas, un crecimiento de 3.9%. La apertura de unidades, por tanto, no solo implica más puntos de venta, sino también una mayor estructura para operarlos y abastecerlos.

El crecimiento que depende de las nuevas tiendas

La tensión para el grupo aparece al comparar la velocidad de expansión con el comportamiento de las unidades que ya tienen más tiempo en operación.

Las ventas del segundo trimestre crecieron 6.5%, hasta 34,951 millones de pesos. Sin embargo, las ventas mismas tiendas, que permiten observar el desempeño de las unidades con más de un año de operación, avanzaron apenas 3.4%.

La diferencia muestra que una parte relevante del crecimiento de los ingresos está asociada con la incorporación de nuevas sucursales, mientras que el consumo dentro de las tiendas existentes avanza a un ritmo menor.

El comportamiento de los gastos hace más visible el reto. Entre 2020 y 2021, los gastos operativos representaban 16.7% de las ventas. Para el segundo trimestre de 2026, esa proporción llegó a 20.2%.

La presión también se observa en el acumulado del año. Durante los primeros seis meses de 2026, Farmacias Guadalajara destinó 13,885 millones de pesos a gastos de operación, 12.2% más que los 12,377 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Como proporción de las ventas, los gastos pasaron de representar 19% a 19.9%. La administración atribuyó particularmente esta presión al incremento de los costos laborales después del aumento de doble dígito al salario mínimo.

La diferencia se amplía al observar un periodo más largo. Entre 2021 y 2025, las ventas crecieron alrededor de 56%, mientras que los gastos aumentaron cerca de 83%. La estructura de costos, así, avanzó a una velocidad mayor que los ingresos.