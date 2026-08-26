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Farmacias Guadalajara crece con más tiendas, pero su rentabilidad se deteriora

La cadena llegó a 3,084 unidades, mientras sus gastos operativos crecen más rápido que las ventas y la utilidad neta cayó 4.9% en el primer semestre.
mié 26 agosto 2026 05:55 AM
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Pasillo de productos como arroz, frijoles y galletas de una Superfarmacia de Farmacias Guadalajara, en el que una mujer delgada de cabello largo toma con la mano derecha un limpiapisos de envase color azul, mientras que en su brazo izquierdo sostiene una canasta con productos entre ellos unas galletas de chismas de chocolate.
Farmacias Guadalajara abrió 75 SuperFarmacias y mantiene el objetivo de sumar 120 nuevas unidades durante 2026. (Foto: Farmacias Guadalajara﻿/Facebook.)

Farmacias Guadalajara mantiene el acelerador en la apertura de tiendas. Más de dos décadas después de que la empresa planteara su estrategia de expansión, el grupo continúa llevando su formato de SuperFarmacia —que combina farmacia, pequeño supermercado y panadería— a nuevas ciudades. El desafío ahora no está únicamente en crecer, sino en lograr que cada nueva unidad genere suficiente venta y productividad para absorber una estructura de costos cada vez más pesada.

La compañía abrió 75 SuperFarmacias y llevó su red a 3,084 unidades en 511 ciudades. Con ello, avanza hacia su objetivo de sumar 120 sucursales durante este año y mantiene un ritmo equivalente a una apertura cada tres días.

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La expansión también ha elevado la escala física de la operación. Al cierre del segundo trimestre, Farmacias Guadalajara tenía 1.18 millones de metros cuadrados de superficie de venta, 4.2% más que un año antes. Las visitas de clientes aumentaron 3% en el mismo periodo.

A la par, la empresa incorporó 2,444 colaboradores en los últimos 12 meses, con lo que su plantilla alcanzó 65,744 personas, un crecimiento de 3.9%. La apertura de unidades, por tanto, no solo implica más puntos de venta, sino también una mayor estructura para operarlos y abastecerlos.

El crecimiento que depende de las nuevas tiendas

La tensión para el grupo aparece al comparar la velocidad de expansión con el comportamiento de las unidades que ya tienen más tiempo en operación.

Las ventas del segundo trimestre crecieron 6.5%, hasta 34,951 millones de pesos. Sin embargo, las ventas mismas tiendas, que permiten observar el desempeño de las unidades con más de un año de operación, avanzaron apenas 3.4%.

La diferencia muestra que una parte relevante del crecimiento de los ingresos está asociada con la incorporación de nuevas sucursales, mientras que el consumo dentro de las tiendas existentes avanza a un ritmo menor.

El comportamiento de los gastos hace más visible el reto. Entre 2020 y 2021, los gastos operativos representaban 16.7% de las ventas. Para el segundo trimestre de 2026, esa proporción llegó a 20.2%.

La presión también se observa en el acumulado del año. Durante los primeros seis meses de 2026, Farmacias Guadalajara destinó 13,885 millones de pesos a gastos de operación, 12.2% más que los 12,377 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Como proporción de las ventas, los gastos pasaron de representar 19% a 19.9%. La administración atribuyó particularmente esta presión al incremento de los costos laborales después del aumento de doble dígito al salario mínimo.

La diferencia se amplía al observar un periodo más largo. Entre 2021 y 2025, las ventas crecieron alrededor de 56%, mientras que los gastos aumentaron cerca de 83%. La estructura de costos, así, avanzó a una velocidad mayor que los ingresos.

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Farmacias Guadalajara es una red cada vez más grande

La expansión ha cambiado de manera importante la escala de Farmacias Guadalajara. La empresa cerró 2021 con 2,428 tiendas y al cierre del segundo trimestre de 2026 alcanzó 3,084 unidades. En poco más de cinco años, sumó 656 establecimientos.

Solo durante el segundo trimestre de este año abrió 57 sucursales, frente a las 47 que incorporó en el mismo periodo de 2025.

Para Ángel Méndez, cofundador de la consultora Eichner & Méndez Financial Advisory, parte del incremento de los gastos está relacionado con la expansión de la nómina y con la renta de inmuebles que no son propios. Sin embargo, considera que la diversificación del piso de ventas sigue siendo relevante para sostener el posicionamiento de la marca y su crecimiento geográfico.

“Desarrollaron un modelo de negocio muy innovador a partir del giro de la farmacia para ser un mini súper, con la ventaja competitiva de la farmacia, que no pueden replicar otros jugadores”, dice.

Ese modelo es precisamente el que permite a la empresa llevar a un mismo establecimiento categorías distintas y utilizar la farmacia como uno de los elementos de diferenciación frente a otros formatos comerciales.

Pero ampliar la red también exige ampliar la infraestructura que la sostiene.

Más tiendas, más infraestructura

Fragua opera actualmente con tres centros de distribución, cinco cruces de andén y una flotilla encargada de abastecer a sus 3,084 sucursales. Además, construye un nuevo centro de distribución en Hermosillo, cuya operación está prevista para finales de 2027.

Esta infraestructura es necesaria para respaldar la llegada de las SuperFarmacias a nuevas ciudades, pero también representa compromisos de inversión y costos que deben ser absorbidos por una red cada vez mayor.

El efecto de esa combinación ya aparece en los resultados. Durante el primer semestre, la utilidad neta de Farmacias Guadalajara fue de 2,452 millones de pesos, 4.9% menos que los 2,580 millones del mismo periodo de 2025.

El margen neto pasó de 4% a 3.5%. En el segundo trimestre, la utilidad neta mayoritaria cayó 1.9%, a 1,217 millones de pesos.

La empresa mantiene, sin embargo, capacidad financiera para continuar con el programa. El reporte del segundo trimestre señala que el balance conserva liquidez y reservas suficientes para cubrir el crecimiento de tiendas.

La administración sostiene que la expansión todavía ofrece espacio para continuar. “Los resultados continúan siendo positivos en comparación con el sector comercio, lo que nos motiva a continuar con nuestro plan de inversión y crecimiento acelerado, incursionando en nuevas ciudades y manteniendo cuidadosamente la rentabilidad y la eficiencia”, dijo en su estado financiero.

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El reto después de la expansión

El mercado bursátil tampoco ha acompañado al mismo ritmo la expansión física de la cadena. La acción FRAGUA B , acumuló una caída de 13.05% en los últimos 12 meses y registró un rango de 52 semanas de entre 445 y 600 pesos. Al 21 de agosto de 2026 cotizaba alrededor de 450.49 pesos.

La acción, además, tiene poca liquidez. Un reporte de Actinver ubicó su precio en 537.40 pesos al 27 de febrero de 2026 y destacó el desempeño de Fragua en su expansión geográfica, aunque también llamó la atención sobre las características de la acción.

Para Farmacias Guadalajara, el siguiente tramo de crecimiento dependerá de algo más que el número de sucursales. La compañía necesita que la expansión se traduzca en ventas suficientes para compensar el aumento de la superficie, la plantilla, las rentas y la infraestructura logística.

Méndez considera que el modelo todavía tiene espacio para sostenerse. “Hay espacio para sostener el modelo de negocio, al menos en un mediano y corto plazo seguirá siendo vigente”, señala.

El punto, añade, será observar si la empresa puede mantener precios frente a la competencia mientras llega a más comunidades donde existen formatos como Oxxo.

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Industria farmacéutica

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