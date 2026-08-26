Farmacias Guadalajara es una red cada vez más grande
La expansión ha cambiado de manera importante la escala de Farmacias Guadalajara. La empresa cerró 2021 con 2,428 tiendas y al cierre del segundo trimestre de 2026 alcanzó 3,084 unidades. En poco más de cinco años, sumó 656 establecimientos.
Solo durante el segundo trimestre de este año abrió 57 sucursales, frente a las 47 que incorporó en el mismo periodo de 2025.
Para Ángel Méndez, cofundador de la consultora Eichner & Méndez Financial Advisory, parte del incremento de los gastos está relacionado con la expansión de la nómina y con la renta de inmuebles que no son propios. Sin embargo, considera que la diversificación del piso de ventas sigue siendo relevante para sostener el posicionamiento de la marca y su crecimiento geográfico.
“Desarrollaron un modelo de negocio muy innovador a partir del giro de la farmacia para ser un mini súper, con la ventaja competitiva de la farmacia, que no pueden replicar otros jugadores”, dice.
Ese modelo es precisamente el que permite a la empresa llevar a un mismo establecimiento categorías distintas y utilizar la farmacia como uno de los elementos de diferenciación frente a otros formatos comerciales.
Pero ampliar la red también exige ampliar la infraestructura que la sostiene.
Más tiendas, más infraestructura
Fragua opera actualmente con tres centros de distribución, cinco cruces de andén y una flotilla encargada de abastecer a sus 3,084 sucursales. Además, construye un nuevo centro de distribución en Hermosillo, cuya operación está prevista para finales de 2027.
Esta infraestructura es necesaria para respaldar la llegada de las SuperFarmacias a nuevas ciudades, pero también representa compromisos de inversión y costos que deben ser absorbidos por una red cada vez mayor.
El efecto de esa combinación ya aparece en los resultados. Durante el primer semestre, la utilidad neta de Farmacias Guadalajara fue de 2,452 millones de pesos, 4.9% menos que los 2,580 millones del mismo periodo de 2025.
El margen neto pasó de 4% a 3.5%. En el segundo trimestre, la utilidad neta mayoritaria cayó 1.9%, a 1,217 millones de pesos.
La empresa mantiene, sin embargo, capacidad financiera para continuar con el programa. El reporte del segundo trimestre señala que el balance conserva liquidez y reservas suficientes para cubrir el crecimiento de tiendas.
La administración sostiene que la expansión todavía ofrece espacio para continuar. “Los resultados continúan siendo positivos en comparación con el sector comercio, lo que nos motiva a continuar con nuestro plan de inversión y crecimiento acelerado, incursionando en nuevas ciudades y manteniendo cuidadosamente la rentabilidad y la eficiencia”, dijo en su estado financiero.