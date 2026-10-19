Cáncer de mama en México: qué cambios en tus senos no debes ignorar y dónde revisarte sin costo

Además, de acuerdo con la Secretaría de Salud, cuando la enfermedad se detecta en etapas iniciales, las posibilidades de curación pueden superar 90% , aunque el pronóstico depende de las características del tumor y de cada paciente.



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¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama?

El Instituto Nacional de Cancerología ( INCan ) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identifican varios cambios que deben motivar una consulta médica. Entre ellos están:

Una bolita o masa en la mama o la axila

Puede sentirse como un bulto nuevo, una zona endurecida o un engrosamiento del tejido. Puede aparecer sin dolor.



Cambios en el tamaño o la forma de la mama

Una diferencia reciente entre ambos senos o una modificación en su apariencia requiere atención.



Alteraciones en la piel

Enrojecimiento, hundimientos, ulceraciones, descamación o una textura similar a la cáscara de naranja son señales que deben revisarse.



Cambios en el pezón

Si se hunde o retrae recientemente, cambia de posición o presenta alguna alteración que antes no estaba, es importante consultar.



Secreción inusual

La salida de líquido por el pezón que no corresponde a la leche materna, en particular si contiene sangre, requiere valoración.



Dolor persistente o inflamación

Aunque el dolor no es el síntoma más habitual del cáncer de mama, si persiste o se acompaña de otros cambios debe ser evaluado.

No todas estas señales significan que exista cáncer, ya que muchas alteraciones se relacionan con afecciones benignas, pero no es posible confirmar su causa únicamente con la autoexploración. Por eso, ante un cambio nuevo o persistente, lo indicado es acudir a una unidad médica.

¿Cómo detectar cambios en las mamas?

La autoexploración permite familiarizarse con la apariencia y la textura habituales de las mamas para reconocer modificaciones. Puede hacerse frente a un espejo y mediante el tacto, incluyendo la zona de las axilas.