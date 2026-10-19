Cáncer de mama en México: qué cambios en tus senos no debes ignorar y dónde revisarte sin costo

Al observarse, conviene revisar si hay cambios en el tamaño, la forma, la piel o los pezones. Además, que se debe tocar, para identificar bolitas, endurecimientos o zonas distintas al tejido habitual.
El IMSS recomienda realizar esta revisión una vez al mes, en caso de menstruación, puede hacerse aproximadamente siete días después de que comienza el periodo. Si ya no hay menstruación, se puede elegir un día fijo del mes.
Sin embargo, la autoexploración no sustituye la valoración clínica ni los estudios de detección. Tampoco debe esperarse a encontrar un bulto para solicitar atención médica: algunos tumores no producen señales evidentes en sus primeras etapas.
¿A qué edad se recomienda la mastografía?
La mastografía es un estudio de imagen que utiliza rayos X de baja dosis para identificar alteraciones en el tejido mamario, incluso antes de que puedan palparse o aparezcan síntomas.
La Secretaría de Salud recomienda realizarla anualmente a partir de los 40 años. En personas con antecedentes familiares directos de cáncer de mama, la edad para iniciar los estudios puede ser distinta, la dependencia señala que puede indicarse comenzar 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticado el familiar, bajo orientación médica.
La edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores de riesgo ayudan a determinar el esquema de detección adecuado. Si existen síntomas, no hay que esperar a cumplir una edad específica ni a la siguiente mastografía de rutina para buscar atención.
Mastografía gratis en CDMX en octubre de 2026
Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna. Por lo que, en la Ciudad de México, habrá mastografías gratuitas: