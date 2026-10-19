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Ciencia y Salud

Cáncer de mama en México: qué cambios en tus senos no debes ignorar y dónde revisarte sin costo

La autoexploración ayuda a reconocer cambios en las mamas, pero no sustituye los estudios de detección ni la consulta médica.
lun 19 octubre 2026 01:12 PM
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Consultorio médico, se ve un listón rosa representativo de la concientización de cáncer de mama y una persona se realiza una mastografía.
Reconocer cambios en las mamas y acudir a una valoración médica puede contribuir a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

El cáncer de mama puede comenzar con un pequeño bulto, un cambio en la piel o una alteración en el pezón. Por eso es importante identificar estas señales, ya que detectar la enfermedad en etapas tempranas puede elevar las posibilidades de que el tratamiento sea más efectivo.

En México, el cáncer de mama fue la causa de muerte en 2 de cada 10 mujeres de 20 años y más, siendo el grupo de entre 50 a 59 años con mayor porcentaje de defunciones, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Además, de acuerdo con la Secretaría de Salud, cuando la enfermedad se detecta en etapas iniciales, las posibilidades de curación pueden superar 90% , aunque el pronóstico depende de las características del tumor y de cada paciente.

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama?

El Instituto Nacional de Cancerología ( INCan ) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identifican varios cambios que deben motivar una consulta médica. Entre ellos están:

  • Una bolita o masa en la mama o la axila

Puede sentirse como un bulto nuevo, una zona endurecida o un engrosamiento del tejido. Puede aparecer sin dolor.

  • Cambios en el tamaño o la forma de la mama

Una diferencia reciente entre ambos senos o una modificación en su apariencia requiere atención.

  • Alteraciones en la piel

Enrojecimiento, hundimientos, ulceraciones, descamación o una textura similar a la cáscara de naranja son señales que deben revisarse.

  • Cambios en el pezón

Si se hunde o retrae recientemente, cambia de posición o presenta alguna alteración que antes no estaba, es importante consultar.

  • Secreción inusual

La salida de líquido por el pezón que no corresponde a la leche materna, en particular si contiene sangre, requiere valoración.

  • Dolor persistente o inflamación

Aunque el dolor no es el síntoma más habitual del cáncer de mama, si persiste o se acompaña de otros cambios debe ser evaluado.
No todas estas señales significan que exista cáncer, ya que muchas alteraciones se relacionan con afecciones benignas, pero no es posible confirmar su causa únicamente con la autoexploración. Por eso, ante un cambio nuevo o persistente, lo indicado es acudir a una unidad médica.

¿Cómo detectar cambios en las mamas?

La autoexploración permite familiarizarse con la apariencia y la textura habituales de las mamas para reconocer modificaciones. Puede hacerse frente a un espejo y mediante el tacto, incluyendo la zona de las axilas.

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Al observarse, conviene revisar si hay cambios en el tamaño, la forma, la piel o los pezones. Además, que se debe tocar, para identificar bolitas, endurecimientos o zonas distintas al tejido habitual.

El IMSS recomienda realizar esta revisión una vez al mes, en caso de menstruación, puede hacerse aproximadamente siete días después de que comienza el periodo. Si ya no hay menstruación, se puede elegir un día fijo del mes.

Sin embargo, la autoexploración no sustituye la valoración clínica ni los estudios de detección. Tampoco debe esperarse a encontrar un bulto para solicitar atención médica: algunos tumores no producen señales evidentes en sus primeras etapas.

¿A qué edad se recomienda la mastografía?

La mastografía es un estudio de imagen que utiliza rayos X de baja dosis para identificar alteraciones en el tejido mamario, incluso antes de que puedan palparse o aparezcan síntomas.

La Secretaría de Salud recomienda realizarla anualmente a partir de los 40 años. En personas con antecedentes familiares directos de cáncer de mama, la edad para iniciar los estudios puede ser distinta, la dependencia señala que puede indicarse comenzar 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticado el familiar, bajo orientación médica.

La edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores de riesgo ayudan a determinar el esquema de detección adecuado. Si existen síntomas, no hay que esperar a cumplir una edad específica ni a la siguiente mastografía de rutina para buscar atención.

Mastografía gratis en CDMX en octubre de 2026

Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna. Por lo que, en la Ciudad de México, habrá mastografías gratuitas:

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  • Megacentro de Salud Mamaria de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con el IMSS y la Secretaría de Salud capitalina, instaló un Megacentro de Salud Mamaria en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

La jornada se realiza del 18 al 23 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, y ofrece mastografías, ultrasonidos, exploraciones clínicas y orientación para la autoexploración, sin costo y con cita previa.

Está dirigido principalmente a mujeres de 40 a 69 años, así como a personas con señales de alerta o factores de riesgo. Se puede visitar la página oficial para agendar una cita.

  • Unidades móviles de la Secretaría de Salud de CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) cuenta con mastógrafos fijos y unidades móviles que recorren las 16 alcaldías para acercar los servicios de detección del cáncer de mama a la población.

Las ubicaciones de las unidades móviles cambian según la jornada, por lo que es importante revisar los avisos de la dependencia antes de acudir.

La información sobre las jornadas y los servicios se publica en el portal oficial de detección oportuna del cáncer de mama de la dependencia.

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cancer de mama Cáncer

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