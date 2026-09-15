Imparable, la siniestralidad en seguro de gastos médicos

El reporte de la CNSF detalla que la mayor presión fue consecuencia del aumento en el costo de los siniestros, relacionado con una inflación médica anual de 14.5% y con los cambios fiscales que afectan a las aseguradoras, que desde este año ya no pueden acreditar el IVA.

“La principal presión provino de la mayor severidad, asociada al incremento en la inflación médica anual y al cambio en la acreditación del IVA”, señala la CNSF.

El regulador reportó que la siniestralidad de gastos médicos aumentó 12.7% en el segundo trimestre. Este incremento estuvo relacionado con un alza de 5.4% en el número de reclamaciones y con el efecto de la inflación médica, estimada en 14.5% anual.

En términos generales, la siniestralidad del rubro de accidentes y enfermedades aumentó 11.6%, hasta 68 mil millones de pesos.

El segmento se mantiene presionado por mayores costos y una menor rentabilidad. De acuerdo con los datos de la CNSF, al cierre del segundo trimestre presentó una caída de 51.5% en la utilidad de gastos médicos, ante una siniestralidad que aumentó por encima del desempeño de las primas.

Ante el inicio del actual periodo de sesiones en el Congreso, se prevé que avance la discusión de una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores, luego de los fuertes aumentos registrados en el costo de algunas pólizas. La discusión ocurre mientras las aseguradoras enfrentan mayores gastos por la inflación médica y el aumento en la frecuencia y severidad de los siniestros, un escenario que también presiona las primas que pagan los usuarios.

Dicha iniciativa, impulsada por el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, busca transparentar los costos de gastos médicos, además de contener los incrementos de hasta 80% que se han presentado en el costo de algunos productos de seguro de gastos médicos mayores.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México apenas 10% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores