Los altos precios hospitalarios y el aumento en el costo de los siniestros presionan al seguro de gastos médicos mayores. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), al cierre del segundo trimestre de 2026 había 15.2 millones de riesgos asegurados, frente a 16.2 millones un año antes. Esto representa una caída de 5.7%.
Se vuelve impagable el seguro de gastos médicos mayores; se pierden un millón de riesgos asegurados en un año
El reporte de la CNSF señala que el segmento de gastos médicos concentró las principales presiones sobre la rentabilidad técnica y la suficiencia de las primas del sector asegurador.
Frente al mismo periodo de 2025, el costo medio de siniestralidad aumentó cuatro puntos porcentuales, debido tanto a una mayor frecuencia como a una mayor severidad de los siniestros.
La siniestralidad mide cuánto les cuesta a las aseguradoras atender los siniestros de sus clientes en relación con las primas que reciben. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, refleja principalmente el costo de consultas, tratamientos, hospitalizaciones, cirugías y otros servicios médicos cubiertos por las pólizas.
Cuando aumenta la siniestralidad, significa que las aseguradoras están destinando una mayor proporción de las primas al pago de reclamaciones, lo que puede presionar sus resultados y generar mayores costos para los asegurados al momento de renovar sus pólizas.
Imparable, la siniestralidad en seguro de gastos médicos
El reporte de la CNSF detalla que la mayor presión fue consecuencia del aumento en el costo de los siniestros, relacionado con una inflación médica anual de 14.5% y con los cambios fiscales que afectan a las aseguradoras, que desde este año ya no pueden acreditar el IVA.
“La principal presión provino de la mayor severidad, asociada al incremento en la inflación médica anual y al cambio en la acreditación del IVA”, señala la CNSF.
El regulador reportó que la siniestralidad de gastos médicos aumentó 12.7% en el segundo trimestre. Este incremento estuvo relacionado con un alza de 5.4% en el número de reclamaciones y con el efecto de la inflación médica, estimada en 14.5% anual.
En términos generales, la siniestralidad del rubro de accidentes y enfermedades aumentó 11.6%, hasta 68 mil millones de pesos.
El segmento se mantiene presionado por mayores costos y una menor rentabilidad. De acuerdo con los datos de la CNSF, al cierre del segundo trimestre presentó una caída de 51.5% en la utilidad de gastos médicos, ante una siniestralidad que aumentó por encima del desempeño de las primas.
Ante el inicio del actual periodo de sesiones en el Congreso, se prevé que avance la discusión de una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores, luego de los fuertes aumentos registrados en el costo de algunas pólizas. La discusión ocurre mientras las aseguradoras enfrentan mayores gastos por la inflación médica y el aumento en la frecuencia y severidad de los siniestros, un escenario que también presiona las primas que pagan los usuarios.
Dicha iniciativa, impulsada por el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, busca transparentar los costos de gastos médicos, además de contener los incrementos de hasta 80% que se han presentado en el costo de algunos productos de seguro de gastos médicos mayores.
Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México apenas 10% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores
El costo de quedarse sin seguro de gastos médicos mayores
La decisión de cancelar un seguro de gastos médicos mayores implica fuertes presiones para la economía familiar. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México 39% del gasto en salud proviene del bolsillo de los hogares, apenas por debajo de la India, quien tiene dicho indicador en 47%.
El impacto también es mayor para los hogares de menores ingresos. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud de los hogares de menores ingresos aumentó entre 17% y 23%, frente a un incremento de 1.8% para los hogares de mayores ingresos.
En el segmento de menores ingresos, el análisis muestra un aumento de 9,651 hogares que enfrentaron un gasto en salud considerado catastrófico y de 10,459 hogares con un gasto empobrecedor.
En términos generales, la CNSF señala que uno de los retos del sector es contribuir al desarrollo de iniciativas legislativas para regular los seguros de gastos médicos mayores.