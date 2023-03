First Republic Bank obtiene 30,000 mdd en depósitos de grandes bancos

Once grandes bancos han depositaron 30,000 millones de dólares (mdd) en First Republic Bank como parte de un paquete de rescate para el prestamista, anunciaron los reguladores financieros de Estados Unidos.

JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc., Banco de América Corp, Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, BNY Mellon y otros están involucrados en el rescate, según una fuente.