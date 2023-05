Banco central de EU advierte sobre riesgos de subida "aguda" a tasas de interés

Para elaborar este sondeo, el personal contactó a 25 profesionales, desde trabajadores de fondos de inversión hasta empleados de organizaciones de investigación y consultorías, y expertos universitarios universidades, entre otros.

Tras el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) el 10 de marzo, la mayoría de los encuestados no descartaron que más bancos sufrieran apuros, dado que la economía sigue mostrando robustez pese al rápido aumento de los tipos, lo que podría provocar nuevas subidas de las tasas de interés en el futuro.

En ese sentido, muchos participantes en el estudio citaron el sector de la vivienda como un posible instigador de un "riesgo sistémico" para la estabilidad financiera precisamente por las altas tasas de interés. En concreto, algunas personas contactadas opinaron que una exposición de los bancos a activos de propiedades comerciales de bajo rendimiento podría derivar en inestabilidad.

También citaron una serie de riesgos geopolíticos como las tensiones entre Estados Unidos y China, lo que podría deteriorar el comercio y los flujos financieros, teniendo repercusiones negativas en las cadenas de suministros y el ambiente inversor.

Otros peligros serían un conflicto potencial entre China y Taiwán, con una hipotética intervención estadounidense, y una escalada en la guerra en Ucrania, que pudiera llevar a un aumento del precio de las materias primas.

La Fed decidió la semana pasada subir nuevamente los tipos de interés, esta vez un cuarto de punto, y no estudia por el momento realizar una pausa en las subidas, pese a las turbulencias bancarias de las semanas anteriores en el país.

En su reporte, el banco central estadounidense explica que "la retirada sustancial de depósitos no asegurados" contribuyó a fallas en las entidades bancarias SVB, Signature Bank y First Republic Bank, lo que condujo a mayores tensiones de financiación para otros bancos, sobre todo, los que dependen especialmente de depósitos no asegurados y están más expuestos a riesgos por los altos tipos de interés.

La Fed indicó que su intervención y la de otras agencias gubernamentales han ayudado a "mitigar" estas tensiones y a limitar otras en el futuro.

"Los bancos domésticos tienen una amplia liquidez y una dependencia limitada en la financiación a gran escala de corto plazo", dice el regulador, quien agrega que siguen las "vulnerabilidades estructurales" en los mercados de financiación a corto plazo.