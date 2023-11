La receta del crecimiento de Nubank en México

Los mexicanos tienen bajo acceso a las tarjetas de crédito, eso es en gran parte porque la experiencia para el usuario es un “dolor”, no es sencillo. Entonces ahí entra Nu como una respuesta, porque los usuarios no necesitan ir a una sucursal física para esperar a que un ejecutivo lo atienda, además de que la institución utiliza tecnología y revisa otros datos, no solo buró de crédito, para tomar decisiones más rápidas para otorgar financiamiento a los clientes.

De acuerdo con Nu, para 50% de sus clientes es la primera vez que tienen una tarjeta de crédito. “Nosotros vemos nuestro cliente objetivo al cliente que está cansado de tener malos productos financieros, productos que son complejos, que tienen comisiones sorpresas, productos que te cobran sin usarlos, clientes que quieren un producto más justo, más transparente y más humano”, explica el directivo.

Entonces Nu se ha concentrado en crear productos de financiamiento transparentes, por ejemplo, hay un plan de pagos fijos, en el que el cliente sabe cuánto y cuándo debe pagar, además de que se informa el monto por intereses que se generaron. Otra modalidad para el pago de préstamos es que ofrecen descuentos por adelantar pagos mensuales.

“Nosotros vemos que el dolor de usuario más fuerte en tarjeta de crédito en México es una financiación compleja y a lo que nos hemos dedicado es a simplificar”, agrega.

Buscan licencia de banca múltiple

En vista del potencial mercado que significa México, Nubank solicitó licencia para operar como banco en México el mes pasado.

“Es que nuestros clientes ya nos están pidiendo cosas que solo son posibles a través de una licencia bancaria, por ejemplo portabilidad de nómina, que es una de las cosas que solo se puede hacer a través de una licencia bancaria. Nosotros queremos ser la relación financiera principal de nuestros clientes. Creemos que más competencia es mejor para el cliente y creemos que podemos ayudar compitiendo en el mercado mexicano”, culmina.