CFE te da internet móvil por 95 pesos al mes, ¿cómo contratarlo y qué incluye?

¿Cómo funciona el internet de 95 pesos de CFE?

Aunque el pago mensual es de 95 pesos, primero es necesario adquirir el módem, que tiene un costo de 1,145 pesos para poder usar el servicio.

El paquete inicial incluye el equipo MiFi, el envío y un mes de internet con 5 GB.

Una vez que se cuenta con el módem, los paquetes más económicos son:

95 pesos al mes

510 pesos por seis meses

1,010 pesos al año

Cada paquete ofrece 5 GB de datos. Si bien esta cantidad puede ser suficiente para uso básico, podría quedarse corta si planeas realizar actividades que consuman muchos datos, como videollamadas prolongadas o descargas pesadas.

Otros paquetes de internet de CFE

A continuación, los precios de los paquetes MiFi con mayor capacidad de datos:

Internet 10 GB

Mensual: 165 pesos

Semestral: 915 pesos

Anual: 1,770 pesos

Internet 20 GB

Mensual: 265 pesos

Semestral: 1,560 pesos

Anual: 3,025 pesos

Internet 30 GB

Mensual: 365 pesos

Semestral: 2,080 pesos

Anual: 4,050 pesos

Internet 50 GB

Mensual: 450 pesos

Semestral: 2,600 pesos

Anual: 5,090 pesos

Internet 80 GB

Mensual: 785 pesos

Semestral: 4,200 pesos

Anual: 8,180 pesos

Internet 100 GB

Mensual: 995 pesos

Semestral: 5,300 pesos

Anual: 10,290 pesos

Cada paquete incluye el equipo MiFi, envío y los datos correspondientes según la opción elegida.

El servicio incluye un módem MiFi que permite conectarse en casa o trasladarlo a cualquier lugar. (Especial)

¿Cómo contratarlo?

Para contratar el servicio, primero debes adquirir el módem en la página https://cfeinternet.mx/ en la sección MiFi. Una vez completada la compra, el equipo se enviará directamente a tu domicilio.

Después, podrás elegir el paquete que prefieras y realizar los pagos correspondientes una vez que se agoten los 5 GB incluidos inicialmente.

También hay servicio para celulares

CFE también ofrece internet para dispositivos móviles, como teléfonos celulares. Los planes mensuales van de 33 a 295 pesos, según la capacidad y velocidad del servicio contratado.

Los paquetes semestrales oscilan entre 490 y 1,390 pesos, mientras que los anuales van de 900 a 2,495 pesos.

Con opciones accesibles y flexibles, el internet de CFE permite que más personas se conecten a la red de manera fácil y económica, ya sea en casa o desde cualquier lugar, garantizando acceso a información, educación y comunicación para todos.