CFE te da internet móvil por 95 pesos al mes, ¿cómo contratarlo y qué incluye?

Por 95 pesos al mes, es posible acceder al servicio Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitirá que más personas disfruten de este servicio esencial a un precio accesible.
Se trata de la versión MiFi, que incluye un módem móvil que el usuario puede usar en su casa o trasladar a cualquier otro lugar. Existen varios paquetes disponibles, siendo este el más económico.
Aunque el pago mensual es de 95 pesos, primero es necesario adquirir el módem, que tiene un costo de 1,145 pesos para poder usar el servicio.
El paquete inicial incluye el equipo MiFi, el envío y un mes de internet con 5 GB.
Una vez que se cuenta con el módem, los paquetes más económicos son:
95 pesos al mes
510 pesos por seis meses
1,010 pesos al año
Cada paquete ofrece 5 GB de datos. Si bien esta cantidad puede ser suficiente para uso básico, podría quedarse corta si planeas realizar actividades que consuman muchos datos, como videollamadas prolongadas o descargas pesadas.
Otros paquetes de internet de CFE
A continuación, los precios de los paquetes MiFi con mayor capacidad de datos:
Internet 10 GB
Mensual: 165 pesos
Semestral: 915 pesos
Anual: 1,770 pesos
Internet 20 GB
Mensual: 265 pesos
Semestral: 1,560 pesos
Anual: 3,025 pesos
Internet 30 GB
Mensual: 365 pesos
Semestral: 2,080 pesos
Anual: 4,050 pesos
Internet 50 GB
Mensual: 450 pesos
Semestral: 2,600 pesos
Anual: 5,090 pesos
Internet 80 GB
Mensual: 785 pesos
Semestral: 4,200 pesos
Anual: 8,180 pesos
Internet 100 GB
Mensual: 995 pesos
Semestral: 5,300 pesos
Anual: 10,290 pesos
Cada paquete incluye el equipo MiFi, envío y los datos correspondientes según la opción elegida.
¿Cómo contratarlo?
Para contratar el servicio, primero debes adquirir el módem en la página https://cfeinternet.mx/ en la sección MiFi. Una vez completada la compra, el equipo se enviará directamente a tu domicilio.
Después, podrás elegir el paquete que prefieras y realizar los pagos correspondientes una vez que se agoten los 5 GB incluidos inicialmente.
También hay servicio para celulares
CFE también ofrece internet para dispositivos móviles, como teléfonos celulares. Los planes mensuales van de 33 a 295 pesos, según la capacidad y velocidad del servicio contratado.
Los paquetes semestrales oscilan entre 490 y 1,390 pesos, mientras que los anuales van de 900 a 2,495 pesos.
Con opciones accesibles y flexibles, el internet de CFE permite que más personas se conecten a la red de manera fácil y económica, ya sea en casa o desde cualquier lugar, garantizando acceso a información, educación y comunicación para todos.