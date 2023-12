Reducción de jornada laboral es positiva, pero debe aplicarse con cautela

La reforma que prevé reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales tendrá beneficios para el bienestar de los trabajadores, no obstante tiene que ser implementada paulatinamente, y debe buscar que incremente la productividad en el país.

“La reducción de jornada es buena idea. Mi opinión es que hay que implementarla de manera cautelosa, precisa y sabia. No debería ser de un día para otro, sino de manera gradual en los próximos años. Lo importante es pensar en el bienestar de los trabajadores, no solo en las horas que trabajan, porque la reducción no necesariamente lleva a un aumento de salario, a un aumento de capacitación”, dijo Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latam.

Consideró que dentro de los parámetros y experiencias que sirvan de guía para implementar esto en México, nos debemos comparar con países similares, y no con países desarrollados que ya están en otro momento.