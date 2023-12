La reforma fiscal en México es impostergable más allá de 2024

México necesita una reforma fiscal que les ayude a recaudar recursos necesarios para la inversión y el crecimiento de la economía. Los especialistas han advertido que este ajuste no puede posponerse más allá de 2024, con todo y que el próximo gobierno no use el término "reforma fiscal" para recaudar más fondos.

Los expertos señalan también que se tiene que disminuir el gasto discrecional para elevar los recursos que se destinan a la inversión pública para un balance sostenido de crecimiento.