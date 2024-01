Grandes bancos de EU pedirán a la Fed que modifique norma sobre capital bancario

La fecha límite ofrece a los bancos una oportunidad clave para intentar remodelar la propuesta de Basilea, que han combatido ferozmente con grupos de presión y campañas públicas de publicidad y en los medios de comunicación.

"La inminente avalancha de comentarios negativos debería reforzar los argumentos a favor de un cambio más exhaustivo o una nueva propuesta", escribió el sábado Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de la correduría BTIG.

Aunque es raro que la Fed cambie las normas, no es algo sin precedentes. Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios. El vicepresidente de supervisión de la entidad y principal artífice de la norma, Michael Barr, ha dicho que la crisis bancaria del año pasado demuestra que es necesario el capital adicional para protegerse de impactos imprevistos.

La norma, presentada por primera vez en julio, recalibra la forma en que los bancos calculan la cantidad de efectivo que deben reservar para cubrir riesgos.

Las entidades afirman que es innecesaria, puesto que el sector ya está inundado de capital, y que es tan onerosa que perjudicará a productos y servicios que van desde los préstamos ecológicos y los servicios de planes de pensiones hasta la cobertura de materias primas y la liquidez del mercado del Tesoro.

"Espero que se revise por completo", dijo a la prensa Jane Fraser, presidenta ejecutiva de Citigroup CN.N, durante una conferencia telefónica sobre resultados celebrada el viernes, añadiendo que perjudicaría la competitividad y empujaría los préstamos hacia los bancos en la sombra.

En un movimiento inusual, los grupos bancarios que representan a Citi, JPMorgan Chase & Co JPM.N y Bank of America BAC.N, entre otros, se adelantaron a la fecha límite y advirtieron el viernes a la Fed en una carta pública que la norma violaría las leyes federales porque no justifica por qué son necesarios los cambios.

El director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, dijo a los medios que el litigio "no puede descartarse cuando se trata de algo tan serio", pero que no es su vía preferida.