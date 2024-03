El "hubiera" sí existe, según Finsus, y así te ayuda ahorrar

A las personas no les gusta verse en el futuro, afirma Carlos Marmolejo, director general de Finsus. Pero la mentalidad cambia cuando piensan en: "¿cómo estarías ahorita si hubieras hecho algo distinto en el pasado?".

"Ya ahorraste ahorita 1,000 pesos, pero si le hubieras metido (a tu cuenta) 1,500 pesos o le hubieras metido 50 pesos cada semana, ¿cómo se vería ahorita tu vida en este momento?", apunta.

La idea es que las personas se den cuenta que si hubieran ahorrado desde los 18 años, tal vez en la actualidad ya tendrían dinero para comprar un coche o iniciar un plan para su retiro.

Marmolejo cuenta a Expansión que 7 de cada 10 personas comienzan a invertir cuando en la app se les muestra cuánto hubieran ganado si desde los 18 años hubieran invertido 1,000 pesos, por ejemplo.

"A los otros les valió gorro, pero está bien, hay que encontrar una manera para también convencerlos", dice.

El directivo destaca que 70% de los usuarios de Finsus que inician su esquema de ahorro e inversión tardan aproximadamente 15 días en arrancar. "Entre más te acercabas a los 40 años, más le inviertes ahorita porque dices 'ya no me va a dar tiempo'", puntualiza.

Aquí es donde entra el GameIF, los clientes "juegan", en el buen sentido, a maximizar sus rendimientos. Se vuelve una competencia y luego lo publican en sus redes sociales o invitan a otras personas a invertir. No necesitan grandes cantidades de dinero, en Finsus se puede iniciar con 100 pesos.

"Hemos sacado promociones donde puedes tener boletos de cine mucho más baratos, puedes tener tarjetas de Amazon o de diferentes plataformas para que las compres con descuentos", añade Marmolejo.

Dado que en México 49.1% de los mexicanos tiene una cuenta de ahorro formal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el objetivo de Finsus es ofrecer productos que ayuden con la inclusión financiera.

"Hace un par de años tomamos la decisión, derivado del problema que tiene el país en cuanto a educación financiera, de poder subir los niveles de inclusión financiera porque vimos también una gran oportunidad. Hay un mercado desatendido muy importante y fuimos la primera Sofipo que de manera masiva salimos con un esquema de apertura de cuentas digitales", añade.

El modelo de Finsus, además de las inversiones y los créditos, también se basa en dar financiamiento a pymes, ya que son un sector aún desatendido por la banca. Actualmente, Finsus cuenta con 175,000 clientes, más de 7,200 millones de pesos en depósitos y una cartera de crédito colocada de más de 4,370 millones de pesos.

Finsus considera que el primer producto financiero que una persona debe tener es el ahorro y no el crédito. "Creemos que tu tarjeta de crédito debe ser una vez que tú empezaste a ahorrar. No debes empezar por el crédito, porque si no vamos a fracasar todos. Las personas van a terminar endeudadas", destaca.

En el mercado se popularizó la entrega de tarjetas de crédito para las personas que no tenían un historial, aunque con tasas de interés de más del 100%.

Otra manera de fomentar el crédito con personas que nunca han accedido a uno, pero que sí tienen ahorros, es dar financiamiento con base en este dinero acumulado.

La Sofipo deposita hasta el 80% del ahorro de una persona con una tasa de interés de 22% sin importar cómo esté el buró del solicitante. "Te vamos llevando de la mano para que vayas ahorrando y vayas invirtiendo. Pero si tienes una emergencia, te damos un crédito de emergencia basada en tu ahorro y en tu inversión. Eso cambia el nombre del juego", asegura Marmolejo.