México, en espera de que EU demuestre seguridad en consumo de maíz transgénico

México está a la espera de que Estados Unidos demuestre que el consumo persistente a lo largo de los años de maíz transgénico es seguro para los mexicanos, dijo el miércoles el subsecretario de Agricultura de México, Víctor Suárez, en medio de una disputa entre ambos países por el comercio del grano.

México argumentó que hay ciencia que prueba que el maíz transgénico y el herbicida glifosato son dañinos para la salud humana y que su decreto -modificado en 2023- para prohibir ese tipo de grano para consumo humano está dentro de su derecho soberano, según su argumentación ante un panel del acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC.

El documento estaba fechado en enero de 2024 pero fue difundido el martes por el Institute for Agriculture and Trade Policy, una organización no gubernamental.