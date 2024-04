Fondo de Pensiones del Bienestar será insuficiente para completar retiro

Impacto

A decir de Franco, “se vería afectada la credibilidad en el sistema de pensiones”. Pues, aunque se sabe que solo se habla de las cuentas individuales no reclamadas, “sienta un precedente de que la autoridad, en cualquier momento, puede hacer uso de él. El beneficio va a ser muy pequeño, comparado con el costo. Este tipo de legislaciones afectan la credibilidad y, sobre todo, los derechos de propiedad y la seguridad jurídica que tienen los particulares”.

Otro punto que no se tomó en cuenta, es que esta reforma solo beneficiará a las personas de 45 años y más, poniendo en jaque a los trabajadores más jóvenes, advirtió Matute.

Además de que los trabajadores menores de 45 años serán los que financien el pago de pensiones, no habrá recursos suficientes "por un efecto demográfico y un efecto de agotamiento de las finanzas públicas", sostuvo Matute.

¿Cómo aumentar las pensiones?

Para lograr mejores pensiones se tienen algunas alternativas.

Antes de pensar en mejorar las pensiones, se tiene que hablar de mejorar los salarios, con lo que el trabajador podrá realizar aportaciones para el ahorro para el retiro, señaló Franco.

Una de ellas tiene que ver con aumentar las cuotas patronales, sin embargo, esta opción se traducirá en aumentar los costos de producción. Además se desincentiva la creación de empleo, señaló Matute.

Se tiene que aumentar la formalidad, para generar mayores recursos fiscales, coincidieron Franco y Matute.

A decir del académico de la UP, se tiene que pensar en un sistema de tres pilares: un ahorro del trabajador que no se usará para otros fines distintos al retiro, una aportación de largo plazo del gobierno proveniente de impuestos generales, pero no para el pago de pensiones corrientes, sino que vayan a una cuenta individual que los mexicanos pueda exigir al cumplir la edad de retiro.

Que quien trabaje tenga un aporte adicional, no obligatorio, que se convierta en un incentivo, en el que, por una cantidad que ahorre el empleado, el patrón aportaba una cantidad similar.