(PARÍS) - Los países ricos tienen una "deuda moral" anual de 500,000 millones de dólares (mdd) con los países empobrecidos, asegura la premio Nobel de Economía francesa Esther Duflo, que propone que los países ricos asuman su responsabilidad en el cambio climático a través de dos tasas.

"Es lo que yo llamo una deuda moral. No es lo que costaría adaptarse, no es lo que costaría atenuar (el cambio climático). Es lo que debemos", declaró la economista en una entrevista con el Financial Times el lunes, basándose en los efectos del cambio climático en la mortalidad de los países pobres.