La Ciudad de México quiere liderar el nearshoring y no lo hará sola

Apertura con los privados

Aunque la CDMX carece del terreno, no la ha impedido ser la quinta entidad de mayor atracción de inversiones por nearshoring, asegura el titular de la Sedeco, solo por detrás de Nuevo León, Querétaro, Jalisco y su aliado, el Estado de México, un lugar que quiere mantener y reforzar.

Algo que ha ayudado a la confianza de los inversionistas es la apertura que ha tenido la capital.

"No hay ninguna política de inversión extranjera directa que funcione, por más atractiva que sea una economía, si no hay apertura de puertas, si no hay diálogo, si no hay conversación. Y en esta conversación nosotros exponemos las ventajas que tiene invertir en la Ciudad de México. ¿Qué les decimos?, hay 24 millones de habitantes en la zona metropolitana, conectividad, mano de obra especializada, servicios financieros de primer mundo, infraestructura urbana, (...) ofrecemos una serie de condiciones que otras entidades no tienen", refiere el funcionario.

Akabani cuenta que desde su trinchera no hay una cámara empresarial de la CDMX con la que no se haya reunido.

"Hemos tenido éxito en nuestra relación, así es que lo más importante es la gran apertura administrativa que damos a los inversionistas. Les exponemos una radiografía de la cadena de suministro que puede integrar su inversión si es en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, en el sector eléctrico o electrónico o si es en el sector audiovisual".

Además, ya se tiene un portafolio de "lobbistas", es decir, grupos de cabildeo o de interés, porque las empresas gringas están acostumbradas a venir por su cuenta.

"No les gusta tocar la puerta directamente, sino que alguien que ya les planche la llegada ante diferentes autoridades. Tenemos ya una relación este cercana con 'lobbistas' tanto mexicanos como norteamericanos para la llegada de empresas de Estados Unidos".