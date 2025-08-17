Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Conflicto Israel-Hamás_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Israel-Hamás_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Miles de personas protestan en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza

Las familias de los rehenes que continúan en el enclave palestino exigen al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que llegue a un acuerdo con Hamás para liberar al resto de cautivos.
dom 17 agosto 2025 02:57 PM
Familias y partidarios de israelíes tomados como rehenes por militantes de Hamas en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, sostienen carteles y banderas nacionales durante una protesta que pide la acción del gobierno para asegurar su liberación en Jerusalén el 17 de agosto de 2025.
Tras casi dos años de guerra en Gaza la mayoría de los rehenes que han sido liberados hasta ahora lo han sido como resultado de conversaciones diplomáticas.

Decenas de miles de manifestantes salieron este domingo a las calles de varias ciudades de Israel para pedir al gobierno un cese el fuego en Gaza que garantice la liberación de los rehenes, un reclamo rechazado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Foro de las familias de rehenes, que convocó a esta jornada, calculó en cerca de 500,000 el número de participantes.

Publicidad

Bloqueos de rutas en numerosas localidades, neumáticos en llamas y algunos choques con las fuerzas de seguridad marcaron la jornada de movilización. La policía israelí informó de que 38 manifestantes habían sido detenidos hasta las 11:00 horas GMT (5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México).

Las manifestaciones en todo el país se interrumpieron brevemente hacia las 16:00 hora local cuando sonaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, Jerusalén y otros lugares, como advertencia de la llegada de un misil disparado desde Yemen. El misil fue interceptado sin incidentes.

Los manifestantes ondeaban banderas israelíes y portaban fotos de los rehenes mientras silbatos, bocinas y tambores resonaban en concentraciones por todo el país, mientras algunos manifestantes bloqueaban calles y autopistas, incluida la ruta principal entre Jerusalén y Tel Aviv.

Huelga general

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico y sindical habían convocado esta huelga de solidaridad con los rehenes para este domingo, primer día de la semana en Israel.

"Hoy, todo se detiene para recordar el valor más elevado: la inviolabilidad de la vida", dijo a la prensa Anat Angrest, madre del rehén Matan Angrest, en una plaza pública de Tel Aviv.

Publicidad

Entre las personas que se reunieron con las familias de los rehenes en Tel Aviv se encontraba la actriz israelí de Hollywood Gal Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman y por protagonizar la franquicia Fast & the Furious.

Antes del domingo, algunas empresas e instituciones dijeron que permitirían al personal unirse a la protesta nacional, convocada por las familias de los rehenes. Aunque algunas empresas cerraron, muchas también permanecieron abiertas en todo el país en lo que es un día laborable en Israel. Las escuelas están en receso de verano y no se vieron afectadas.

Una inmensa bandera israelí con los retratos de los secuestrados fue desplegada en la denominada "plaza de los rehenes" en Tel Aviv, convertida en lugar de congregación desde el inicio de la guerra, que estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque sin precedentes de Hamás en Israel.

"Estamos haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta (...) Podemos tener desacuerdos, pero la verdad es que todo el pueblo de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa", declaró en esta plaza el presidente israelí, Isaac Herzog. "Y quiero decirle al mundo: (...) Presionen a Hamás", añadió.

"Si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre", alertó, por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Publicidad

Pese a la presión creciente, el gobierno israelí está determinado a expandir su ofensiva en la Franja de Gaza para acabar con el movimiento islamista palestino Hamás y tomar el control de la seguridad en todo el enclave, sitiado y hambriento tras casi dos años de guerra.

El domingo, al menos 60 personas fallecieron en el territorio palestino, según la Defensa Civil local.

"Una recompensa para el enemigo”

El domingo, Netanyahu dijo al gabinete que "quienes piden hoy el fin de la guerra sin derrotar a Hamás no sólo están endureciendo la posición de Hamás y retrasando la liberación de nuestros rehenes. También están garantizando que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez”.

Otros miembros del gabinete de Netanyahu se mostraron en contra de las protestas y de la exigencia de terminar con la guerra.

"Bloquear las principales carreteras de Israel y perturbar la vida de los ciudadanos es un grave error y una recompensa para el enemigo", lamentó el ministro de Cultura, Miki Zohar.

El titular de Finanzas y figura de la extrema derecha, Bezalel Smotrich, también denunció una "campaña (...) que sigue el juego de Hamás".

Son "mensajes repugnantes", replicó el jefe de la oposición, Yair Lapid. "¿No tienen vergüenza?", agregó.

El primer ministro, que dirige el gobierno más derechista de la historia del país, afirmó que su gobierno estaba decidido a aplicar la decisión de que el ejército tomara la ciudad de Gaza, una de las últimas zonas importantes del enclave que aún no controla.

Esa decisión es muy impopular entre los israelíes y muchas de las familias de los rehenes, que temen que una campaña militar ampliada en Gaza ponga en peligro la vida de sus seres queridos aún cautivos. Hay 50 rehenes retenidos por militantes en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes creen que unos 20 siguen vivos.

"No hay tiempo, ni para las vidas que se consumen en el infierno, ni para los caídos que pueden desvanecerse en las ruinas de Gaza", declaró el domingo el Foro de Familias de Rehenes, que representa a muchas familias de cautivos retenidos en Gaza.

Tras casi dos años de guerra en Gaza, desencadenada por el ataque dirigido por Hamás contra Israel en octubre de 2023, la mayoría de los rehenes que han sido liberados hasta ahora lo han sido como resultado de conversaciones diplomáticas.

Las negociaciones para lograr un alto el fuego que podría haber supuesto la liberación de más rehenes fracasaron en julio. El grupo militante palestino Hamás ha afirmado que sólo liberará a los rehenes restantes si Israel acepta poner fin a la guerra, mientras que Netanyahu ha prometido que Hamás no puede permanecer en el poder.

El gobierno israelí se ha enfrentado a duras críticas dentro y fuera del país, incluso por parte de algunos de sus aliados europeos más cercanos, por el anuncio de que el ejército tomaría pronto la ciudad de Gaza.

El domingo, Hamás calificó el plan de criminal, afirmando que forzaría el desplazamiento de cientos de miles de personas de la ciudad de Gaza.

Con información de AFP y Reuters

Tags

Israel Conflicto Palestina-Israel Benjamin Netanyahu

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad