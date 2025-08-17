Miles de personas protestan en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza

Bloqueos de rutas en numerosas localidades, neumáticos en llamas y algunos choques con las fuerzas de seguridad marcaron la jornada de movilización. La policía israelí informó de que 38 manifestantes habían sido detenidos hasta las 11:00 horas GMT (5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México).

Las manifestaciones en todo el país se interrumpieron brevemente hacia las 16:00 hora local cuando sonaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, Jerusalén y otros lugares, como advertencia de la llegada de un misil disparado desde Yemen. El misil fue interceptado sin incidentes.

Los manifestantes ondeaban banderas israelíes y portaban fotos de los rehenes mientras silbatos, bocinas y tambores resonaban en concentraciones por todo el país, mientras algunos manifestantes bloqueaban calles y autopistas, incluida la ruta principal entre Jerusalén y Tel Aviv.

Huelga general

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico y sindical habían convocado esta huelga de solidaridad con los rehenes para este domingo, primer día de la semana en Israel.

"Hoy, todo se detiene para recordar el valor más elevado: la inviolabilidad de la vida", dijo a la prensa Anat Angrest, madre del rehén Matan Angrest, en una plaza pública de Tel Aviv.