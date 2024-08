¿Por qué el SAT y las empresas están obligadas a adoptar la IA a la par?

El SAT y las empresas deben adoptar inteligencia artificial a la par

De acuerdo con Siigo Latam casi el 40% de las empresas en México no han adoptado tecnología para su negocio; no usan sistema en la nube, no usan internet para sus negocios, no usan e-commerce.

el proceso por la adopción de tecnología comienza con el uso de correo electrónico, páginas web, datos del negocio en la nube, y de ahí el uso de herramientas de inteligencia artificial.

(Foto: iStock. )