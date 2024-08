Las promesas de pensiones y becas de Sheinbaum se ven lejanas si no recauda más impuestos

“Esta pensión universal de adultos mayores, si vemos el tema de finanzas públicas, simplemente no se dan los números, especialmente si no se acompaña de una reforma tributaria, nos quedan dudas, y solamente se empieza a incrementar este gasto, entonces si no se acompaña de algo que vaya por la parte de ingresos va a ser un poco complicado”, comentó Nadia Montes de Oca, estratega de Inversión en Franklin Templeton.

En conferencia de prensa, la especialista, enfatizó que cuatro compromisos presidenciales generarían mayor presión a las finanzas públicas: la pensión universal y progresiva para adultos mayores desde los 65 años y para personas con discapacidad; garantizar becas en todos los niveles académicos para estudiantes de familias pobres; capacitación laboral remunerada para jóvenes sin empleo y que no están estudiando, y las jubilaciones con el 100% del último salario para trabajadores del IMSS y del ISSSTE.

“Eso va a poner más presión a las finanzas públicas, especialmente porque los fondos de estabilización que teníamos ya, casi desaparecieron en su totalidad”, agregó Montes de Oca.

En octubre de este año entra el nuevo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum, quien ha nombrado, de nueva cuenta, a Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda, quien es el encargado de entregar la propuesta de paquete económico para 2025, misma que incluye las políticas para la recaudación y asignación de recursos públicos.