Ebrard anuncia participación de Sheinbaum en reunión de empresas de EU y México; explicará reforma judicial

Esto en un contexto en el que empresarios han señalado la falta de incertidumbre para las inversiones por la reforma judicial, por lo que muchos proyectos se encuentran detenidos. La Coparmex dijo que han identificado al menos 35,000 millones de dólares de inversiones en stand by y otras que ya se fueron a otros detinos como Texas.

Ebrard indicó que se tratará del primer evento empresarial binacional bajo el mandato de Sheinbaum, en el cual estarán 45 grandes de empresas, 30 que ya están en México y 15 que estarían anunciado inversiones o su entrada al país en 2025.

"La especulación de que se van a cancelar las inversiones no es lo que estoy viendo, no es la información oficial, porque ya lo sabíamos, no existe eso. Lo que existe es interés en venir el día 15 de octubre, estar aquí en México y conocer a la presidenta", dijo Ebrard tras una reunión con Sheinbaum.

Aseguró que las inversiones anunciadas en México siguen en pie y habrá más.

En el CEO Dialogue estarán el Consejo de Empresas Globales y la American Chamber.

El CEO Dialogue fue creado en el año 2013 por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, como el principal mecanismo de interacción institucional de alto nivel entre empresarios de ambos países.

En éste se generan recomendaciones conjuntas de política pública para ambos gobiernos y se busca crear sinergias que fortalezcan la relación bilateral, apuntalen el desarrollo, y detonen la inversión y la competitividad de la región de América del Norte.