Sheinbaum y el nearshoring: ¿qué hará para fortalecer la inversión extranjera?

Un nuevo gobierno está en puerta. Claudia Sheinbaum inicia su sexenio el 1 de octubre y los especialistas le plantean girar hacia una política de atracción de IED más fuerte, con un organismo federal que lidere los esfuerzos, esto para concretar también los anuncios que ya se comprometieron y que, del 1 de enero de 2023 a agosto de 2024, suman 170,193 millones de dólares.

En el nuevo gobierno se deberán resolver algunos requerimientos en energía, agua, seguridad y Estado de derecho para dar certeza a los inversionistas; aunque uno de los mayores retos se encuentra en la infraestructura logística, cuyos requerimientos a 2032 ascienden a 400,000 millones de dólares, de acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Un nearshoring integral

Juan Francisco Torres Landa, socio en la firma de abogados Hogan Lovells Latinoamérica, comenta que México debe mirar hacia una nueva forma de atraer inversiones y redoblar los esfuerzos, porque hasta ahora “parece que el gobierno mexicano lo ha dejado a la suerte”.

Sus cálculos señalan que a México podrían haber llegado al menos 100,000 millones de dólares de IED nueva, 55.5% de lo que ya no está llegando a China. En 2023, la inversión extranjera en el país asiático cayó a mínimos captando únicamente 33,000 millones, un pronunciado desplome desde los poco más de 180,000 millones de 2022.

El año pasado a México solo llegaron 5,033 millones de dólares de inversiones nuevas, 5% de los 100,000 que el experto indica. Las cifras de la SE refieren que el rubro de nuevas inversiones en la IED ha caído a niveles mínimos; en 2023 solo representaron alrededor de 13% del total y para el primer semestre de 2024, únicamente 3%, con 909.3 millones.

Torres Landa afirma que “México tiene una oportunidad histórica, una coyuntura que quizá sea irrepetible por lo menos en muchas décadas, pero es solo durante algún espacio de tiempo, no es permanente”. Y agrega que México requiere satisfacer las condiciones de seguridad en dos vertientes: física y jurídica; además de resolver el tema de la energía, que tiene que ser confiable, renovable, sustentable y de calidad, con precios idóneos; así como desarrollar más infraestructura logística, es decir, que los puertos, aeropuertos, aduanas, carreteras y trenes puedan dar buenos resultados.

“La desinversión de China ya tuvo lugar y ahora están en otros lugares, como por ejemplo, el sudeste asiático, Centroamérica, quizá algo en Sudamérica y algunas parte de Europa, etcétera. Y el lugar más obvio, que es México porque está al lado de la frontera, pues no, porque no están las condiciones dadas para hacerlo y nos vamos a lamentar durante muchos años si no hacemos algo rápidamente”, afirma Torres Landa.

Pedro Casas Alatriste, director general para México de la American Chamber of Commerce (AmCham), dice que si el país quiere llevar hacia arriba las nuevas inversiones dentro de la IED, se tiene que comunicar y vender mejor en el exterior. “Es importante que el gobierno vuelva a invertir en la promoción de inversiones, los números lo reflejan. Es necesario tener un esfuerzo nacional y federal en esta tarea”.