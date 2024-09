Revolut planea operar en los primeros meses de 2025

Mientras llegan las autorizaciones, Revolut planea arrancar operaciones con una cuenta de débito nivel 4, es decir, con cantidad ilimitada de depósitos, así como transferencias internacionales.

"Los envíos gratis de dinero entre México y Estados Unidos, creo que le va a cambiar la vida a las personas. Son como remesas gratis y al instante", dijo.

Al cuestionarle si estarían interesados en ofrecer cuentas con rendimientos, como ya lo hacen algunos competidores, Guerra dijo que evaluarán las necesidades de los clientes.

"Eventualmente vamos a ofrecer todos los servicios bancarios, eso es una de nuestras grandes fortalezas. La duda es en qué orden priorizamos qué cosas, qué es lo que valoran más los clientes", añadió.

Revolut ya cuenta con una lista de espera de más de 100,000 personas a las que se les ha encuestado sobre los productos financieros que desean obtener.

Guerra estima atender a varios millones de clientes en los siguientes años, por lo que harán contrataciones adicionales a las 180 personas que ya trabajan en la firma.

"Mi ambición para México es tener varios millones de clientes en cinco años. En otras partes del mundo tenemos personal, por ejemplo, en la India apoyando a Reino Unido, Europa, etc. En México lo quiero todo aquí, entonces eso va a implicar que contratemos a centenares de personas", dijo.

En una segunda etapa, Revolut buscaría ofrecer productos de nómina como el traspaso, los créditos y los adelantos.

"Si me preguntan, yo creo que le hace falta innovación (al crédito de nómina), entonces antes de lanzar una copia de lo que ya se hace en el mercado, le queremos dar algunas vueltas. El crédito de nómina es caro y a veces no necesitas un crédito, necesitas que te paguen los días que ya trabajaste", dijo Guerra.

El CEO destacó que no planean hacer lanzamiento masivo de tarjetas de crédito o gastando grandes montos de dinero en adquisición de clientes. "No vamos a andar metiendo a millones de personas al buró de crédito, ni prestando a tasas de triple dígito, ni quemando cientos de millones de dólares para adquirir clientes. No es nuestro objetivo", destacó.

Revolut ya tiene oficinas en Montes Urales, en la Ciudad de México, pero planea mudarse en los siguientes meses a nuevas oficinas en Paseo de la Reforma.