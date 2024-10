¿Qué significa que la gasolina no suba de precio en términos reales?

Al inicio del nuevo sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que los precios de las gasolinas no aumentarán en términos reales, es decir, que no se incrementarán por arriba del índice de inflación general, como sucedió en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Apoyaremos la economía popular, no va a aumentar como lo hizo el presidente López Obrador en los últimos seis años, no aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación. Tampoco aumentará la canasta básica. No van a regresar los gasolinazos”, dijo Sheinbaum como presidenta de México al presentar Los 100 Compromisos para el segundo piso de la transformación en el Zócalo capitalino, el primero de octubre.