Hacienda le saca jugo al IEPS de las gasolinas... y gana en recaudación

“Si seguimos como estamos, yo creo que vamos a llegar a tener casi los 350,000 millones de pesos. Va a ser la primera vez, comparado con los demás años que están en verde, que se va a tener una mayor cantidad de recepción de impuestos.

"Lo que ha pasado es que se ha mantenido el precio del barril de petróleo estable; no hay necesidad de ampliarlos (estímulos). Y lo que dice el gobierno es que si no les doy estímulos, no me afecta la inflación”, comentó Ramses Pech, analista de la industria de energía y economía, socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.

El objetivo de otorgar descuentos a las cuotas IEPS es amortizar la escalada de precios cuando incrementan los precios del petróleo (principalmente en Estados Unidos, principal proveedor de combustibles de México). Por el contrario, cuando los precios se mantienen estables o no tienen grandes incrementos, Hacienda cobra completamente o con pequeños descuentos las cuotas IEPS, lo que ayuda a la recaudación de ingresos tributarios.

Estas cuotas cambian cada semana, y son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tienen un monto límite que se publica en diciembre de cada año, y aplican al año siguiente; por ejemplo, a finales de 2023 se publicaron las cuotas aplicables para todo 2024.

La cuota del IEPS ha aumentado considerablemente del primer cuatrimestre de 2023 al primer cuatrimestre de este año. Para la Magna pasó de 3.12 pesos por litro a 5.51 pesos, promedio, es decir, todavía con algunos estímulos. La de la Premium, combustible que no ha tenido estímulo este año, pasó de 3.66 pesos por litro a 5.21 pesos. Y la del diésel pasó de 2.46 pesos por litro, promedio, a 6.25 pesos.

¿Presión para los precios de las gasolinas?

La cuota IEPS al 100% a las gasolinas puede generar presiones para el incremento de estas en México.

En enero-abril del año pasado, el precio de la gasolina Magna fue de 21.84 pesos, en el mismo periodo de este año, el litro de este combustible promedió 22.98 pesos, esto representó un incremento de 5.2%, un índice mayor al incremento de los precios (inflación acumulada) de abril de 2023 a abril de 2024, que fue de 4.65%, de acuerdo con datos Inegi.

De un año a otro, la cuota IEPS se ajusta de acuerdo con la inflación. No obstante, en el primer cuatrimestre de este año, la proporción de este impuesto federal, con respecto al precio final, aumentó considerablemente, frente al mismo periodo de 2023, refieren datos de Hacienda.

En enero-abril de 2023 esta proporción fue de 14.29% del precio final del litro de Magna, en 2024 subió a 24%. La de la Premium pasó de 15.18% a 21.09%, y la del diésel aumentó de 10.39% de su precio final por litro a 25.17%.

Con información de Patricia Tapia Cervantes.