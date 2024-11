Estado de Derecho, clave para que Afores amplíen inversión en infraestructura

Dos de los cambios más relevantes que anunció la Consar sobre el régimen de inversión fue una ampliación en el límite de inversión para las Fibras, así como la autorización para invertir hasta 30% en instrumentos estructurados.

El plan de gobierno de Claudia Sheinbaum contempla la continuación del programa de Caminos Rurales y la construcción de 13 nuevas vías.

Esta semana, el gobierno federal presenta el Paquete Económico 2025, en el que se darán a conocer los proyectos de infraestructura prioritarios, así como las expectativas de crecimiento económico, deuda, inflación, entre otros datos que serán relevantes para el mercado para ver si se cumplen los objetivos.

SURA considera que en los proyectos de infraestructura que se planteen debe haber participación del sector privado y mostró confianza en el discurso que ha tenido el gobierno de Claudia Sheinbaum para ese trabajo en conjunto.

“Los planes de infraestructura del gobierno federal no pueden financiarse con recursos del gobierno, no alcanzan los recursos del gobierno, incluso no alcanza el complemento que podrían dar las Afores. Los programas tan ambiciosos y necesidades tan ambiciosas que se tienen van a requerir del gobierno federal, de las Afores y de capital extranjero, inversión extranjera directa e inversión local”, sostuvo.

Bertrán señaló que se requiere de todos los participantes para poder impulsar estos proyectos para que una vez que logren ese avance o progreso puedan permear estos beneficios a los trabajadores mediante las ganancias o plusvalías.

La apuesta de las Afores no sólo se enfoca en los proyectos nuevos que se vayan a generar en el gobierno, también están proyectos ya establecidos que son del gusto de estas administradoras. “En las Afores nos encanta la idea de activos estabilizados, lo que llaman el brownfield. Entonces, hay muy buenas carreteras en el gobierno. Los temas de infraestructura como el uso de electricidad, creo que debe salir a descargar al sistema. El sistema está ávido e interesado”, agregó.