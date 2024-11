Omar Mejía descarta contaminación del tipo de cambio a la inflación

Ni la volatilidad en el tipo de cambio ni la inflación de los productos agropecuarios, que han visto incremento en los últimos meses, impedirán que la inflación converja a la meta, estimó el subgobernador de Banxico, Omar Mejía.

Al participar en el Foro Perspectivas y Plan Económico 2025, organizado por la UP, Mejía dijo que no hay datos que muestren que la inflación no subyacente, que mide los precios volátiles como alimentos, haya provocado un efecto en la inflación general.

"El riesgo de un traspaso en el tipo de cambio a precios hacia adelante con una economía que puede mostrar debilidad es bastante acotado", dijo en su participación.