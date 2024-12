El boom de los Cetes le hace la Navidad al gobierno mexicano

¿Qué ven los inversionistas en los Cetes?

"Invierto en Cetes desde este año porque daban muy buenas tasas, superiores a la de muchos fondos (de inversión) y por el menor riesgo que puede tener. Siento que son un buen ahorro para el futuro", comentó Sofía a Expansión.

“Es una herramienta que me permite tener disponibilidad de dinero sin que pierda su valor adquisitivo”, dijo por su parte Lizbeth, quien admitió que a menos de que haya un cambio abrupto en las tasas de interés consideraría sus inversiones en estos valores gubernamentales.

"He dejado mi dinero hasta por dos años y me han gustado los rendimientos, Si pudiera los dejaría hasta por 10 años, solo que me gusta gastar y no lo he logrado", añadió Luz.

Las tres profesionistas forman parte de los mexicanos que han impulsado las inversiones en Cetes en los últimos años y que poco a poco han acortado la brecha de género en este segmento.

El gobierno mexicano es el gran ganador, pues ha logrado captar el dinero de un segmento de la población que no podía decidir en dónde destinar parte de sus ingresos para invertir de manera segura.

A partir de diciembre, CetesDirecto elevó el monto mínimo para participar en el programa de Ahorro Recurrente y para realizar cargos automáticos por domiciliación aumentará de 100 a 300 pesos. Además, el plazo mínimo de inversión para adquirir Cetes bajo esta política cambiará de 28 a 90 días. Esto significa que los inversionistas deberán comprometer su capital por periodos más largos, con el objetivo de alinear las políticas con prácticas financieras más robustas.

"Ahora que cambiaron las reglas, lo veo como un incentivo para dejarlos más tiempo sin tocarlos, los ahorros. Pienso dejarlos al menos dos años, a ver cuánto se junta y de vez en cuando meterle una lanita extra", dijo Marco, quien invierte en Cetes desde febrero de 2023.

El boom de los Cetes

A continuación te mostramos en gráficas cómo ha sido la evolución de los Cetes en los últimos 12 años.

El número de contratos administrados por CetesDirecto ha mostrado un crecimiento muy fuerte.

Los jóvenes mexicanos son los principales inversionistas individuales en estos instrumentos.

El gobierno mexicano es el gran ganador, pues ha logrado que los inversionistas le presten más dinero.

Las mujeres han ganado mayor participación como inversionistas frente a los hombres.

Los rendimientos de los Cetes superan por más del doble a la inflación, que actualmente está en 4.5%, de acuerdo al Inegi.