Banxico debe ser prudente ante Trump, advierte Irene Espinosa, subgobernadora del banco central

En su oficina, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la subgobernadora aseguró que Banxico ha hecho su trabajo y que la inflación que enfrenta México no sólo tiene orígenes en los efectos de la pandemia sino en las presiones inflacionarias globales. “Se ha documentado que los estímulos fiscales en otros países generan inflación de rebote en otras economías”.

El segundo arribo de Trump a la Casa Blanca no sólo ha puesto en el ojo público las consecuencias de los aranceles, el republicano también se ha pronunciado en contra del presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien se decía que buscaba remover de su cargo por no querer escuchar sus peticiones de reducir la tasa de interés.

Para Espinosa las críticas que puede hacer un gobierno federal hacia un banco central pueden ser naturales pero sin interferir en las decisiones. “Siempre entre el Ejecutivo y un banco central autónomo existen tensiones lógicas”, pero añade que son los mercados los que fungen como termómetro para dar señales de alerta ante una violación a la autonomía de cualquier banco central.

Al cuestionarle si alguna vez tuvo miedo de un atentado en contra de la autonomía de Banxico, Espinosa aseguró que el diseño del marco jurídico del banco era tan sólido que no vio ningún intento de violación. “El diseño en la constitución de la autonomía del Banco de México es muy robusto, es muy sólido y también la gobernanza. Entonces, no me tocó ver ningún signo que indicara algo hacia allá y creo que además en estos años hemos tenido dos presidentes, el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, que públicamente han reconocido que la autonomía es un valor y que se respeta”, apuntó.

La economista destacó que la autonomía de los bancos centrales, sobre todo de las economías emergentes, ha rendido frutos muy importantes, especialmente a partir de la década de los 90’s.

Más es menos en comunicación

Algo que ha caracterizado a Banco de México a nivel internacional ha sido la mejora de la comunicación y la transparencia de las visiones del banco central sobre la economía, uno de los casos más recientes fue la publicación de las expectativas de inflación en cada anuncio de política monetaria en lugar de cada reporte trimestral.

“Hace poco estaba platicando con don Miguel Mancera de ese tema de comunicación y me decía que es increíble que en la época en que él estaba, primero como director y luego como gobernador, en donde la mejor práctica de comunicación de Banca Central era no comunicar nada. Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo y creo que vamos en la dirección correcta. Sin embargo, también pienso que a veces más es menos. Es decir, no siempre dar más información va a guiar mejor las expectativas de los participantes del mercado”, señaló.

La economista destacó que esta comunicación ha sido una de las responsables de que los analistas no crean en los pronósticos del Banco de México, tal y como lo mencionó el subgobernador Jonathan Heath hace unos meses.

“Comparto esa visión del subgobernador en el sentido de que efectivamente hemos visto que las expectativas de inflación del mercado, no solamente de analistas, también de los instrumentos de mercado han estado consistentemente por encima de nuestros propios pronósticos”, añadió.

Dos momentos clave en su gestión

Irene Espinosa llegó al banco central en 2018 y se convirtió en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno y en los ocho años que estuvo en el banco menciona dos momentos favoritos: el diseño de los billetes de la familia G y algunas monedas conmemorativas, así como la inauguración del Museo Banco de México.

La subgobernadora destaca el furor que hubo en la sociedad mexicana por las piezas que incluyeron momentos históricos y ecosistemas mexicanos, pero el caso más famoso fue el del ajolote. “Se revalorizó algo que es endémico, que está en extinción y se logró una imagen muy realista pero muy simpática”, destacó.

“Otro proyecto en el que me encantó participar es el del Museo del Banco de México. La idea de abrir las puertas del banco, la idea de acercar el quehacer de una institución que hace cosas, digamos, desde un punto de vista intelectualmente no accesible para mucho público, pero abrir las puertas y explicar desde qué es el dinero, abrir las puertas de este edificio maravilloso, histórico, arquitectónicamente excepcional, fue un proyecto increíble”, recuerda.

Sin interés en ser ratificada

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no ha puesto sobre la mesa quién la sustituirá como subgobernadora de Banxico, Espinosa tiene una cosa clara: no le interesa ser ratificada.

“El periodo que estoy concluyendo es un periodo amplio y obviamente estoy muy agradecida por él, pero es importante permitir que haya nuevos perfiles. Creo mucho en los ciclos y mantenerse demasiado tiempo en una misma actividad, en una misma trinchera, pues sí nos genera una cierta ceguera”, destacó.

Consideró que las posiciones de liderazgo son para contribuir y ayudar de manera estratégica el avance del banco central. “Está súper documentado de instituciones y de buenas prácticas que dicen que no deberías de estar en la misma posición más de equis años o te mueven lateralmente o hay un ascenso porque no ayuda al desarrollo de la institución”.

Así que en 2025, Irene Espinosa, una respetada economista a nivel global que lleva más de 30 años de trabajo ininterrumpido, buscará reinventarse en el marco de su perfil de economista. Espera contribuir en algún proyecto nacional o internacional después de un periodo de descanso.

“Tomarme una semana sin teléfono y leer, leer así sin parar; hacer un viaje lejano, sin ningún tipo de presión de tiempo. Me gusta también la jardinería, conocer lugares a donde no he ido y pues principalmente darme tiempo también para mi salud física”, concluyó.