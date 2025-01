Informalidad en México fue de 54.6% en noviembre, revela el Inegi

En el mes de referencia hubo 1.6 millones de personas desocupadas, para una tasa de desocupación de 2.6%.

“El aumento en el desempleo no necesariamente debe interpretarse como un mal dato. Dentro de la Población No Económicamente Activa se observa que la población disponible, es decir, aquellas personas que no buscan trabajo pero tienen la intención de trabajar, disminuyó en 314,000 personas. Probablemente las personas que estaban en la población disponible se vieron alentadas a intentar conseguir un trabajo, y las 91,000 personas que no lo lograron pasaron a formar parte de la población desocupada”, refirió Banco Base en un reporte.

“Respecto a la duración del desempleo, 41.2 % de esta población estuvo desocupada en un periodo de un mes o menos, mientras que 36.4 % no tuvo trabajo más de un mes y hasta tres meses”, detalló el Inegi.

En lo que respecta a la subocupación, la tasa fue de 8.9% en noviembre (5.3 millones de personas).

En el penúltimo mes de 2024 la población económicamente activa (PEA) alcanzó los 61.6 millones de personas de 15 años y más.

Población ocupada

De los 60 millones de personas que conforman la población ocupada, 41.5 millones fueron trabajadores subordinados y remunerados, 13 millones más trabajaron por su cuenta; 3.5 millones fueron empleados y 2 millones más lo hicieron en negocios familiares.

Por sectores, 26.1 millones laboraron en servicios, 11.9 millones en el comercio, 9.8 millones en la industria manufacturera, 6.3 millones en actividades agropecuarias; otros 6.3 millones en la construcción y 4.7 millones más se emplearon en minería, electricidad, agua y suministro de gas.