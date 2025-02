Antes, Reuters citó fuentes familiarizadas con las deliberaciones sobre los aranceles, según las cuales Trump anunciaría medidas el sábado pero retrasaría el cobro de los derechos hasta el 1 de marzo y ofrecería un proceso limitado para que ciertas importaciones queden exentas.

Leavitt calificó el reporte de "falso", pero cuando se le preguntó sobre las exenciones, dijo que no tenía una "actualización". Añadió que las medidas se publicarían el sábado y entrarían en vigor inmediatamente.

Los comentarios de Leavitt provocaron un alza del dólar, especialmente frente al peso mexicano y el dólar canadiense, que habían repuntado tras el informe de Reuters. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también subieron, mientras que las acciones revirtieron su curso para moverse a la baja en el día.

Cuando Trump impuso aranceles a productos chinos en 2018 y 2019, normalmente había un retraso de dos a tres semanas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzara a cobrar los aranceles, debido a los avisos requeridos a los importadores.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, dijeron que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, pero señalaron que Trump ha dicho constantemente que planea imponer un arancel del 25% a las importaciones de los dos países el sábado.

Otro funcionario dijo que Trump estaba revisando el viernes los planes arancelarios, lo que podría permitir algunas exenciones. Sin embargo, serían "pocas".

Si bien el anuncio de aranceles puede agitar los mercados financieros y tensar la relación de Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales, ofrecer una ventana de 28 días antes de la implementación y un proceso para las exenciones sugeriría un enfoque más cuidadoso del Gobierno de Trump.

También daría a México y Canadá tiempo para implementar medidas para cumplir con las exigencias del mandatario.

Los aranceles de Trump y las medidas de represalia de Canadá y México amenazan con interrumpir casi 1.6 billones de dólares en el comercio de América del Norte y poner fin de manera efectiva a un sistema de libre comercio de 30 años que ha integrado profundamente a las tres economías.

Trump dijo el jueves que todavía está considerando un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas para castigar a Beijing. Las fuentes señalaron que los aranceles del 1 de marzo se aplicarían sólo a Canadá y México, dejando sin aclarar sus planes para nuevos aranceles a China.

Trump había dicho el jueves que pronto decidiría si aplicaría los aranceles a las importaciones de petróleo canadiense y mexicano, una indicación de que podría estar preocupado por su impacto en los precios de la gasolina.

El crudo es la principal importación estadounidense de Canadá y está entre las cinco principales de México, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que no estaba previsto ningún anuncio arancelario para el viernes.

México tiene plan

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes que, en caso de que se impongan aranceles el sábado, como anunció Trump, su gobierno está preparado con un plan a, b y c, los cuales no detalló.

“Siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos y ahí esta la mesa de diálogo y tenemos plan a, plan b, plan c, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos”, dijo durante su conferencia mañanera.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo en la misma conferencia que si el gobierno de Trump impone aranceles del 25% provocaría una afectación de al menos 20,745 millones de dólares en contra de los ciudadanos estadounidenses.

Con información de Reuters, AFP, Lidia Arista y Luz Elena Marcos Méndez