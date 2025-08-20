Pemex cumplirá su obligación de combatir el huachicol hasta dentro de 10 años

De acuerdo con el Plan de Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, será hasta 2035 cuando la empresa alcance un cumplimiento del 96% en la implementación de sistemas y reportes de controles volumétricos. Para ello destinará 23,139 millones de pesos a la creación del sistema informático denominado Unidad Central de Control, con el objetivo de atender los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Con un presupuesto de 23,139 millones de pesos se podrá cumplir cabalmente con los controles volumétricos establecidos por el Sistema de Administración Tributaria, incrementando el cumplimiento del 15% al 96%, lo que representa una mejora del 81% en la gestión y supervisión volumétrica”, aseguró la petrolera.

El documento también subraya que resulta imprescindible mantener y calibrar los sistemas de medición, con el fin de generar certeza en los puntos de transferencia de custodia y garantizar la trazabilidad volumétrica necesaria para detectar desviaciones y pérdidas no operativas en las instalaciones petroleras.

Los controles volumétricos son sistemas informáticos que permiten registrar y dar seguimiento a los hidrocarburos y petrolíferos movilizados a lo largo de toda la cadena productiva. Su propósito es garantizar la legalidad de los productos y evitar la comercialización de combustibles de procedencia ilícita.

Al respecto, Aldo Vargas, director de desarrollo de Kernotek, explicó que la situación de Pemex es particularmente compleja porque participa en toda la cadena de valor, lo que dificulta el cumplimiento de la obligación. “Sabemos que Pemex no estaba tan actualizado en todos sus procesos hasta que el gobierno decidió hacer una reactivación de la empresa estatal. Aquí se conjugan dos cosas: los sistemas actuales de medición, que aunque son válidos, considero que no están completamente integrados ni actualizados, y además no es un proceso sencillo ni rápido, por eso el monto de inversión que va a destinar”, señaló en entrevista.

El especialista agregó que las dificultades financieras de Pemex no le habían permitido contar con los recursos necesarios para realizar las adecuaciones solicitadas por el SAT. En este sentido, destacó que la asignación de recursos representa una buena noticia, aunque sorprende que el nivel de cumplimiento sea tan bajo.

“Viendo estos números (15% de cumplimiento), no voy a decir que no me sorprende, porque muchos piensan que Pemex debería ser el ejemplo para todos los demás. Pero la realidad es que su presupuesto estaba muy reducido, prácticamente en modo de supervivencia, lo que le complicaba actualizar la información”, apuntó Vargas.

¿Y las sanciones?

Los sujetos obligados a cumplir con los controles volumétricos incluyen comercializadores, transportistas, distribuidores y expendedores de petrolíferos, así como quienes realicen actividades de importación o exportación de hidrocarburos o petrolíferos.

De acuerdo con la firma Verificas, los requerimientos a cumplir en 2025 son:

Uso de software autorizado por el SAT.

Bitácora electrónica.

Conciliación mensual de inventarios (entradas, salidas y existencias).

Registros detallados por tipo de producto, unidad, fecha y hora.

Conectividad con el SAT para envío automático de reportes.

Validación técnica anual del sistema por un proveedor certificado.

En caso de incumplimiento, y si el SAT decide realizar visitas de verificación, los obligados podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal de actividades, la revocación de permisos, la cancelación de sellos digitales e incluso sanciones penales en casos extremos.

Sobre este punto, Vargas advirtió que, si el SAT inicia revisiones y aplica sanciones, debe hacerlo bajo un “piso parejo” para todos los participantes, incluidos Pemex y los privados. “Si el SAT empieza a aplicar sanciones a rajatabla sería un problema mayor, porque todavía hay muchas cosas que perfeccionar. Pero sí debería hacerse bajo un piso parejo, porque el auditor no está jugando con este tema de controles”, señaló.