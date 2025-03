México se alista para una guerra comercial: los riesgos de responder a Trump

Especialistas con experiencia en la OMC y en las negociaciones del T-MEC, así como empresarios consultados por Expansión, coinciden en que México tiene herramientas para responder . Sin embargo, lo ideal sería alcanzar un acuerdo antes del domingo, cuando la presidenta anunciará las medidas de represalia.

Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dejó abierta la posibilidad de que Trump encuentre una “posición común” con México y Canadá , aunque sin garantizar la eliminación de los aranceles.

Impacto inmediato

El sector automotriz, que representa 35% de las exportaciones manufactureras del país, es uno de los más afectados. Las consecuencias se sintieron desde el primer minuto de la entrada en vigor de los aranceles y pueden agravarse en un mes.

"Si el arancel se mantiene, el cierre de fábricas ocurrirá en cadena: primero los fabricantes de componentes, luego los de autopartes, hasta afectar a toda la industria automotriz de México y Norteamérica", advierte Alberto Bustamante, director de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA).

Este impacto se traducirá en pérdidas anuales de 300,000 millones de dólares para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá. Además, la venta de vehículos en territorio estadounidense caerá 14%, lo que afectará directamente la cadena de suministro de piezas y componentes fabricados en México y Canadá.

El sector vive momentos de incertidumbre y nerviosismo. Aunque apuesta por un acuerdo, también reconoce que México debería responder de no lograrse una solución. Según empresarios del ramo, la mejor estrategia sería imponer aranceles a productos terminados como electrodomésticos, pantallas y maíz transgénico.

Riesgos de las medidas no arancelarias

Roberto Zapata, exembajador de México ante la OMC y socio en Ansley Consultores Internacionales, advierte que estos aranceles tendrán un impacto serio en la relación comercial de América del Norte, construida en los últimos 30 años.

La imposición de tarifas de Trump, tan amplia y contraria a los principios del T-MEC, pone en duda la viabilidad del libre comercio en la región. Esto obliga a México a evaluar cuidadosamente su respuesta, tanto en el corto plazo para presionar a Estados Unidos, como en el mediano plazo para preservar la integración económica.

El panorama es delicado, ya que no existe una alternativa viable que sustituya al mercado estadounidense en el corto o mediano plazo. Explorar medidas no arancelarias podría ser una opción, pero también conlleva riesgos. “Al ponerse creativo en el tema de medidas no arancelarias, México está invitando a Estados Unidos a tener una respuesta igualmente creativa o, incluso, más destructiva que la que, de por sí, ya tenemos enfrente", advierte Zapata.

Entre las opciones están restricciones a empresas estadounidenses en sectores estratégicos como servicios o propiedad intelectual, así como una aplicación más estricta de compromisos laborales dentro del T-MEC, la imposición de cupos y mayores certificaciones. Pero el alcance de estas acciones dependerá de la estrategia que adopten las autoridades mexicanas.

Un Trump decidido

Alberto Sandoval, experto en Comercio Exterior y participante en la negociación del capítulo de Remedios Comerciales del T-MEC, destaca que Trump busca enviar un mensaje claro: actuará con firmeza, sin vacilar, a diferencia de su primer mandato.

"Lo que quiere dejar en claro es que sus amenazas arancelarias son reales y afectarán a sus tres principales socios comerciales. Si está dispuesto a hacerlo con ellos, no tendrá problemas en aplicarlo a los demás", señala Sandoval.

Trump ha aplicado diversas tarifas a China, en este segundo mandato lleva dos incrementos de 10%. Además, en su radar está la Unión Europea y a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Arabia Saudita).

Rubisel Velázquez, exdirector general adjunto de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, insiste en que el escenario es grave y complejo. "No hay ganadores en una guerra arancelaria: pierden los consumidores en ambos países y la economía se resiente en toda la región", subraya.

Las estimaciones de Velázquez van en línea con las de los think tanks estadounidenses, que indican que las exportaciones mexicanas podrían caer hasta 26%, pero en sectores como el automotriz y la minería, el desplome puede superar 50%.

“Nos va a pegar en varios frentes, por ejemplo, el sector agroalimentario es fuerte, robusto, está consolidado, pero una medida de esta magnitud no se puede aguantar por mucho tiempo”.

La conclusión para los expertos es que el panorama comercial está cambiando. Estados Unidos ya no acompaña a las reglas comerciales globales, se transita hacia un comercio basado en el poder económico, no en principios de libre mercado, en el cual, México necesita ser más flexible.