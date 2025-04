HR Ratings vigilará actuar de Hacienda antes de revisar calificación

Lo que observa HR Ratings es que, pese al ajuste que hizo Hacienda para el PIB desde un rango de 2 a 3%, se hicieron cambios muy ligeros en materia de gasto, ingresos y déficit. Pero un incremento importante en los saldos de la deuda.

Los Precriterios detallan que la meta para el gasto público de 2025 pasó de 25.5% del PIB a 25.7%, mientras los ingresos pasaron de 22.3% del PIB a 22.4%. El déficit de 3.9% a un rango de 3.9-4.0%. Además sube el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es la medida más amplia de la deuda, de 51.4% del PIB a 52.3%.

“El saldo histórico es un punto porcentual completo que es mucho mayor que el cambio en los balances financieros, básicamente la razón por la cual sube, más allá de lo que puede ser explicado por la reducción en el PIB, es que se tenía una estimación de tipo de cambio más débil, de 18.5 pesos por dólar pasó a 20 pesos”, comentó Boni.

Destacó que los pequeños cambios en materia de gasto y déficit se relacionan con los recortes que Hacienda ha aplicado en los dos primeros meses del año, los cuales fueron por 220,283 millones de pesos.

“Esto es hasta 10 veces más que el incremento que están esperando en el gasto de todo el año. Yo interpreto esto como que están tomando medidas muy drásticas para cubrirse en caso de presiones por ingresos, suponiendo que los ingresos van de acuerdo con la nueva programación”, dijo.

Cifras de Hacienda detallan que la diferencia entre lo aprobado el año pasado, y lo recién proyectado suman 7,201 millones de pesos, lo que representa 30 veces más que los recortes al presupuesto en enero-febrero de este año.

En este contexto, la calificadora tendrá que dar más tiempo para ver cómo se materializan las perspectivas de Hacienda. “También hay que considerar la posibilidad que esos recortes van a generar que el PIB no crezca por arriba de 1.45%, y sí cae más todavía el PIB caen los ingresos o no suben, por lo tanto Hacienda va a necesitar en un futuro hacer más recortes que no tienen planeados”, explicó Boni.

No obstante, “en términos de endeudamiento es un esfuerzo muy fuerte y muy positivo, aunque admitimos que tienen efectos muy negativos para la gente a causa de esas reducciones”, consideró.