“Hoy se está haciendo mucho más cauteloso desde la autoridad para poder liberar las devoluciones. (…) Otra parte tiene que ver con esta modificación que se está haciendo en los sistemas torales que tiene el SAT para poder automatizar algunos temas en cuanto a fiscalización. Entonces, muchos de los controles que se están tomando y que están teniendo éxito, nosotros los podemos estar percibiendo como alguna complicación”, dijo Silva.

Testimonios de contribuyentes expresan que este año el fisco se tarda más en depositar los saldos a favor, en comparación con ejercicios fiscales anteriores. Por Ley, el SAT tiene 40 días hábiles para depositar saldos a favor, no obstante, por la digitalización y automatización de procesos el tiempo promedio en devoluciones automáticas, es decir cuando no hay errores y no detecta discrepancias la autoridad puede tardar hasta 15 días hábiles para devolver los saldos.

También los contribuyentes han expresado que, a diferencia de otros años, siempre reportaban saldos a favor de manera automática, lo que no sucedió este 2025, por lo que han presentado el Formato Electrónico de Devoluciones, es decir, lo solicitaron de manera manual anexando documentación para comprobar ingresos y gastos deducibles. Otros, que reportaron saldos a favor, no recibieron el monto total que la autoridad fiscal indicó de manera automática cuando se presentó la declaración anual.

“Evidentemente la situación ha cambiado de forma drástica. No nada más en este sexenio, sino en el sexenio anterior también. Ya se venía viendo, pero no tan radical, por así decirlo, como ahorita. Hay algunos contribuyentes que no han recibido sus devoluciones como anteriormente lo hacían, toda vez que la autoridad también está aplicando cuestiones legales que existían desde siempre, porque lo de la devolución automática era una facilidad, en menos de 15 días cuando se presentaba la declaración en tiempo y forma”, comentó Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoria Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).