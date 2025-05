Deudas con el SAT alcanzan cifras récord y superan un tercio del gasto público

El saldo de las deudas que los contribuyentes tienen con el SAT es mayor en casi 400,000 millones de pesos, en comparación con lo registrado al cierre del primer trimestre de 2024, lo que muestra un ritmo acelerado en su crecimiento.

“Muchos empresarios, siendo personas físicas o personas morales no habían podido cubrir sus pagos oportunamente, y tras las revisiones fiscales del SAT, las presiones para cumplir y el terrorismo fiscal, la gente comienza a pagar sus impuestos, llega con la autoridad y firma un crédito, que debe pagar a 12, 24, 36 o 48 meses”, aseguró Álvaro Enrique Cordón, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Este es uno de los motivos detrás de la aceleración de los saldos de los créditos, además de que, en función de que se van pagando, estos aumentan por recargos e intereses.

“Estos créditos pueden incrementarse de un día a otro de manera gigantesca por la falta de pago, o porque la autoridad incrementa agresivamente su fiscalización; en este momento, el fisco está haciendo una campaña de fiscalización muy agresiva, había contribuyentes que han dejado de pagar y el SAT está cobrando por donde puede, como puede y con lo que quiere”, comentó el integrante del CCPM.

Controversias

Cifras de Hacienda detallan que del total de los saldos de los créditos, 65.6% están en controversia, es decir, que los contribuyentes interpusieron un método de defensa contra este cobro por parte de la autoridad fiscal.

El especialista del CCPM refiere que mientras se resuelven estas controversias, los saldos de las deudas también aumentan.

También, del monto total de estos créditos, el 21% son créditos no controvertidos factibles de cobro, mientras que el 13% es no controvertido con baja probabilidad de cobro.

Los créditos no controvertidos son aquellos que están controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente, al no haberse inconformado mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido o bien al haberse inconformado se desista, se confirme la validez o se deseche y no se admita medio de defensa.

Los no controvertidos factibles de cobro son los que la administración tributaria tiene en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.

En tanto, los no controvertidos con baja probabilidad de cobro son aquellos créditos que la administración tributaria ha determinado a cargo de deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.