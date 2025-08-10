Publicidad

Donald Trump insta a las personas sin hogar a abandonar Washington

El presidente planea presentar su plan para hacer de la capital estadounidense una ciudad "más segura y (más) hermosa que nunca".
dom 10 agosto 2025 02:21 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace comentarios mientras organiza un evento en el Día Nacional del Corazón Púrpura en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de agosto de 2025.
Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a las personas sin hogar a abandonar Washington "inmediatamente", asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio "lejos" de la capital.

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca".

"Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.

Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según Community Partnership, una organización que trabaja para reducir el número de sintecho en la capital del país, hay 3,782 personas solas sin hogar en la ciudad de unos 700,000 habitantes.

La mayoría de estas personas se encuentran en albergues de emergencia o viviendas de transición, mientras que unas 800 se consideran sin techo, según la organización.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.

La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, dijo el domingo que la capital "no está experimentando un repunte de la delincuencia".

"Es cierto que tuvimos un terrible pico de delincuencia en 2023, pero esto no es 2023", dijo Bowser en el programa The Weekend de MSNBC. "Hemos pasado los últimos dos años reduciendo los delitos violentos en esta ciudad, llevándolos a su nivel más bajo en 30 años".

El departamento de policía de Washington informó que los delitos violentos en los primeros siete meses de 2025 se redujeron un 26% en la ciudad en comparación con el año pasado, mientras que la delincuencia en general bajó alrededor del 7%.

Bowser dijo que Trump es "muy consciente" del trabajo de la ciudad con las fuerzas de seguridad federales después de reunirse con él hace varias semanas en la Casa Blanca.

Con información de AFP y Reuters

