Donald Trump insta a las personas sin hogar a abandonar Washington

"Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.

Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según Community Partnership, una organización que trabaja para reducir el número de sintecho en la capital del país, hay 3,782 personas solas sin hogar en la ciudad de unos 700,000 habitantes.

La mayoría de estas personas se encuentran en albergues de emergencia o viviendas de transición, mientras que unas 800 se consideran sin techo, según la organización.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.

La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, dijo el domingo que la capital "no está experimentando un repunte de la delincuencia".

"Es cierto que tuvimos un terrible pico de delincuencia en 2023, pero esto no es 2023", dijo Bowser en el programa The Weekend de MSNBC. "Hemos pasado los últimos dos años reduciendo los delitos violentos en esta ciudad, llevándolos a su nivel más bajo en 30 años".

El departamento de policía de Washington informó que los delitos violentos en los primeros siete meses de 2025 se redujeron un 26% en la ciudad en comparación con el año pasado, mientras que la delincuencia en general bajó alrededor del 7%.

Bowser dijo que Trump es "muy consciente" del trabajo de la ciudad con las fuerzas de seguridad federales después de reunirse con él hace varias semanas en la Casa Blanca.

Con información de AFP y Reuters