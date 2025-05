Gravamen a remesas es una medida de control y no recaudatoria

Este gravamen está diseñado para controlar, de acuerdo con las reglas, se tiene que informar y registrar a quién va la remesa, la entidad financiera que lo va a mandar y esto debe reportarse al IRS, que es el equivalente del SAT aquí en México, detalló el especialista.

“Si (es) una persona con residencia legal, o permiso de trabajo en EU, y manda remesas, a esta persona no la van a gravar”, agregó Servín.

¿El impuesto a las remesas es una doble tributación?

El integrante del IMCP descartó que esta medida represente una doble tributación, pues esta se da cuando un mismo ingreso, o una misma persona grava por dos o más jurisdicciones fiscales o países.

“En este caso no se está gravando dos veces un ingreso, aquí lo que se ha argumentado, es que aquí ese ingreso ya pagó ISR en EU, aunque sea ilegal. Es un mecanismo de control, no sabemos si los inmigrantes están legales, o si pagaron ISR o no. De acuerdo con las reglas tendría que pagar porque la tributación tiene que ver con la calidad migratoria”, comentó en conferencia de prensa.

Una doble tributación, por ejemplo, se da cuando un mexicano, que a la vez es ciudadano estadounidense, tiene ingresos en México, y por esos ingresos paga impuestos en México, y debe pagar impuestos en EU porque nació allá, “ahí está la doble tributación. Pero existen los mecanismos para evitarlo”, sostuvo.