¿Por qué está tan caro el pollo en México? Estos factores dispararon su precio

Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, menciona que México es uno de los principales productores de huevo en América y que el mercado de consumo de pollo está casi en equilibrio. Sin embargo, debido a la gripe aviar en Estados Unidos y Brasil, la autoridad mexicana (SENASICA) decidió cerrar las importaciones de pollo de Brasil y reducir las importaciones de Estados Unidos, lo cual ya generó fluctuaciones en el precio en México.

El precio del pollo escaló casi 9% en solo 15 días, entre la última quincena de abril y la primera de mayo, de acuerdo con datos del Inegi. Esto pone en jaque el consumo de proteína animal en México, sobre todo si se toma en cuenta que en los últimos 12 meses los precios de la carne de res observaron una tendencia alcista, agravada por el resurgimiento del gusano barrenador.

La regionalización sanitaria puede revertir la escalada

El especialista anticipa que el precio del pollo se mantenga en una tendencia alcista durante al menos los dos próximos meses. En el caso de Estados Unidos, la gripe aviar está focalizada en algunos estados, por lo cual las autoridades mexicanas admiten la importación de granjas libres del virus H5N1.

Es posible que los consumidores comiencen a sustituir el pollo por otras proteínas como el cerdo, lo que podría llevar a un incremento en los precios de estas carnes Fernando Cruz, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

A diferencia de lo que pasa en México, según el especialista, en Estados Unidos no admiten la vacunación en las granjas avícolas, tomando en cambio la vía del sacrificio de millones de aves. Los pollos de engorda -pollos criados para consumo de su carne- no suelen vacunarse porque no viven lo suficiente, lo que puede limitar su uso inmediato en los principales países exportadores de aves de corral.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 4.48 millones de aves de corral han sido afectadas por la influenza H5N1, pero los casos están concentrados en granjas de Arizona y Dakota del Sur.

México importa principalmente partes específicas de pollo, como mulsos y piernas, principalmente de Estados Unidos y Brasil. El 17 de mayo, la Secretaría de Agricultura de México suspendió de manera precautoria la importación de carne de pollo, huevo fértil y aves vivas, entre otros productos avícolas procedentes de Brasil , el mayor productor de pollo del mundo.

Esta situación agrava la escasez de esta carne en el mercado mexicano, toda vez que la dependencia informó recientemente que el país incrementó las importaciones de carne de pollo desde Brasil en 22.6%, durante 2024. Y actualmente ya participan del 36.7% del pollo total que importa México.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) propone la regionalización sanitaria como herramienta para mantener el abasto de carne avícola en México. La organización argumenta que el brote de influenza está focalizado en el estado de Río Grande do Sul, región que representa el 11.5% de la producción avícola en Brasil.

Y explica que, tal como lo promueve la Organización Mundial de Sanidad Animal, se deben implementar medidas de regionalización sanitaria. Es decir, restringir únicamente la importación de pollo de las zonas afectadas en Brasil, manteniendo el comercio con las regiones libres de la enfermedad. De hecho, Fernando Cruz explica que esta estrategia de regionalización es aplicada en el caso de las importaciones de pollo desde Estados Unidos.

La prima por vender carne certificada

Los precios al mayoreo del pollo subieron 14.6% en el último mes, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, por lo cual los pequeños comerciantes pueden ver una disminución del margen de ganancia.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, alerta además que los consumidores y comerciantes se ven en la necesidad de pagar un monto extra al comprar carne de pollo que está certificada como libre de gripe aviar.

"Los comerciantes de pollo han incrementado los precios argumentando que garantizan la calidad y sanidad del producto", explica Rivera y agrega que en 2022 la gripe aviar afectó tanto a Estados Unidos como a México, especialmente en los estados de Jalisco, Sonora y Puebla. Y que lo que se observó en ese año fue que los consumidores optaron por elevar su consumo de cerdo.