Contribuyentes van por segunda vuelta para devoluciones del SAT

Cifras del SAT refieren que al cierre del 30 de abril, 6.63 millones de personas solicitaron saldos a favor, de las cuales habían revisado 4.66 millones declaraciones, lo que representa 70.2% del total.

De acuerdo con la Ley, el fisco tiene 40 días hábiles para realizar este depósito cuando procede de manera automática, es decir, que no hubo errores o discrepancias entre lo informado por el contribuyente y la información en las bases de datos del fisco. Si detecta una discrepancia, por ejemplo, que los gastos sean mayores a los ingresos, o CFDI sin timbrar, la autoridad notifica al contribuyente, quien tiene cinco días hábiles para presentar información complementaria, detalló la especialista del CCPM.

“En la mayoría de los casos dentro de los plazos se ha hecho una notificación vía buzón tributario. Y esa notificación en lo que consiste es en solicitarte información adicional o alguna corrección en la declaración.

"Con lo que se está enfrentando la gente, que es algo que no había sucedido o no con tanta frecuencia, es con devoluciones que son negadas o parcialmente negadas por inconsistencias”, comentó Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del lnstituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Una de las inconsistencias más recurrentes este año son las relacionadas con la prestación de servicios médicos. La autoridad a la hora de comprobar esos gastos para deducciones se ha encontrado con CFDI no timbrados, es decir, que el médico no pagó el impuesto correspondiente por el servicio que le pagaron.

“El nutriólogo, dentista o médico te expide un CFDI, que no está totalmente pagado, a lo mejor me dieron una impresión, pero en realidad no se timbró o se canceló, y así hay varios vicios en el procesos, pero todos tienen en común que el prestador de servicio no enteró el costo de forma correcta”, comentó el especialista del IMCP.

Entonces los contribuyentes tienen que enviar comprobantes de consultas médicas, estados de cuenta, diagnósticos, estudios clínicos, recetas de medicamentos para comprobar que recibieron el servicio y pagaron por este, añadió Ríos Hernández.

Detrás de quienes recibieron saldos parciales, también hay conceptos de las aseguradoras que en vez de poner seguro para el retiro, ponen seguro de vida, por cuestiones técnicas, entonces el SAT solo considera una parte del pago realizado por el contribuyente.

A Daniel Soto le ocurrió algo similar. Cuando presentó su declaración anual, el SAT le marcó un saldo a favor por 8,400 pesos, días después recibió solo 500 pesos en su cuenta registrada para recibir su devolución. “Me pidieron la constancia de aportaciones del plan de retiro, la envié, no me devolvieron nada, desistí”, explicó.

En medios de comunicación y redes sociales los pagadores de impuestos atribuyen la rigidez del SAT ante un menor ritmo en la llegada de los ingresos públicos, especialmente la de petroleros, que han venido en caída en todo lo que va del año; el fisco y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo han negado.

Al cierre de abril, la recaudación de los ingresos por impuestos reportó un monto de 2.17 billones de pesos, lo que representó un incremento de 9.9% real, frente al mismo periodo del año pasado. En comparación con lo aprobado, el monto reportado fue 83,850 millones de pesos mayor.

También se han detectado inconsistencias con lo declarado y lo que tiene el fisco en su base de datos, o pagos que fueron realizados en efectivo, que debieron realizarse con transferencias o tarjetas, refiere la contadora Virginia Ríos.