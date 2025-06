Trump critica a Powell y medita designarse a sí mismo al frente de la Fed

"Quizá debería ir yo a la Fed", dijo Trump. "¿Se me permite nombrarme a mí mismo en la Fed? Haría un trabajo mucho mejor que esta gente".

Trump ha criticado durante mucho tiempo a Powell y desató la preocupación del mercado a principios de este año cuando sugirió que el cese del jefe del banco central no podía llegar lo suficientemente rápido.

Desde entonces, Trump se ha retractado de esa retórica, diciendo que no despediría a Powell antes de que termine su mandato el próximo año, pero no se ha contenido en sus críticas más amplias y ha dejado claro que no le pedirá que permanezca al frente del banco central.

"Lo que voy a hacer es, ya sabes, que salga dentro de unos nueve meses, que tenga que hacerlo (...) Yo nunca lo habría vuelto a nombrar, lo volvió a nombrar (el presidente Joe) Biden. No sé por qué, pero supongo que tal vez era demócrata (...) ha hecho un mal trabajo", dijo Trump.

Trump expresó su decepción antes de la decisión del banco central que se conocerá más tarde el miércoles, y subrayó su convicción de que la Fed había tardado demasiado en recortar las tasas.

"Powell llega demasiado tarde", agregó el mandatario en referencia a su deseo de bajar las tasas de interés.

Fed se prepara para mantener tasas de interés ante aranceles y crisis geopolíticos

La Reserva Federal estadounidense finaliza el miércoles a primera hora de la tarde la reunión de política monetaria en la que se prevé que mantendrá las tasas de interés por cuarta vez consecutiva, prudente ante al espinosos temas de los aranceles y las crisis geopolíticas del momento.

Este año, el banco central de la mayor economía del mundo ha mantenido sin cambios las tasas de interés de referencia y los analistas no esperan nuevos ajustes, al menos hasta que las alzas de precios se enfríen de forma sostenible.

La reunión de dos días de los responsables de la política monetaria estadounidense concluye el miércoles a las 14:00 locales (18H00 GMT), y el presidente del banco, Jerome Powell, dará media hora después su tradicional rueda de prensa.

Se trata de la cuarta reunión de la Fed desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Las tres reuniones anteriores finalizaron con las tasas a entre el 4.25% y el 4.50% , niveles fijados en diciembre de 2024.

Si no varían, será una frustración mayor para Donald Trump, que reclama una reducción de las tasas empujar la economía con la reducción de los precios de los préstamos para particulares y empresas.

Con información de Reuters y AFP