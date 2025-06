Hacienda descarta interrupción en sistema financiero tras intervención a bancos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó alguna interrupción en el sistema bancario mexicano, luego de la intervención gerencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a las instituciones financieras CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por realizar lavado de dinero y transferencias asociadas a cárteles del narcotráfico.

"Las decisiones son estrictamente técnicas. El objetivo es restaurar la confianza, que no haya ningún problema con el financiamiento y la liquidación del sistema financiero. El mercado bancario del país está funcionando de manera normal, sin ninguna interrupción. (...) No hay absolutamente ninguna interrupción, hay confianza en el país, en el sistema bancario. No hay absolutamente ninguna disrupción", dijo el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora.