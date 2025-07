Sofomes presentarán mejoras regulatorias en materia de lavado de dinero

Sin detallar todos, Garza Hoeffer dijo que la propuesta incluirá cambios en los sistemas operativos de las Sofomes, de sus matrices de riesgo y manuales en un primer paso que después podrá auditar el regulador.

Si bien la regulación de las Sofomes incluye las normas de KYC (know your customer), no incluye la prevención del financiamiento a terroristas.

La urgencia de hacer estas adecuaciones llega después de que en febrero pasado Estados Unidos designara a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas. Luego, en junio pasado, la FinCEN del Departamento del Tesoro señaló a Vector, Intercam y CI Banco por lavado de dinero y vínculos con grupos del narcotráfico que en enero catalogó como terroristas.

Con esta designación de terrorismo, las Sofomes temen convertirse en cómplices en caso de que den financiamiento a empresas que estén señaladas por estos delitos.

Tenemos que prevenir que el financiamiento no llegue a empresas que estén de dudosa reputación o que los socios estén en una lista negra Javier Garza Hoeffer, presidente de la Asofom.

Tanto él como Jorge Avante, director general de la Asofom, destacaron que Estados Unidos está ampliando las actividades de riesgo por lo que ahora las listas no sólo incluirán a las inmobiliarias, empresas de construcción y automotrices.

Esperan menor colocación de crédito

El 2025 será un año complejo para el sector financiero en materia de colocación de crédito y a pesar de buscar más cautela al momento de dar financiamiento, Javier Garza descarta que este sea el principal motivo por el que colocarán menos crédito este año.

La banca creció su cartera de crédito de 13.6% nominal mientras que las Sofomes aumentaron su colocación de créditos en un 11%.

Para este año, se espera que tanto las Sofomes como la banca aumenten su cartera en niveles de un dígito: hasta 7% tanto para la banca como para estas instituciones.

"No vamos a crecer a doble dígito, vamos a crecer entre un 5 y un 7%. La Asociación tiene muchos productos, no solo es financiamiento a pymes o personas físicas, tenemos más de 3,000 productos registrados ante la Condusef", aseguró Garza Hoeffer.