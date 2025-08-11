El plástico ha construido su imagen de marca sobre un símbolo de estatus. Acceso a experiencias exclusivas, salones premier, beneficios para viajar… Pero tenía un punto flaco: el número de veces que, a la hora de pagar, quien estaba detrás de un mostrador o traía la cuenta a una mesa después de una comida o una cena señalaba que no aceptaban la tarjeta.

La compañía lleva años queriendo revertir esta percepción y eliminar de los letreros de los establecimientos aquel ‘No se acepta American Express’. Y parece que lo está logrando.

Patricio Mendoza es el presidente y director general de American Express México desde octubre de 2024, una posición a la que llegó tras más de 20 años en la compañía escalando posiciones. Desde su cargo previo, como General Manager de Merchant Services para Latinoamérica, que ocupaba desde finales de 2017, ha sido responsable de impulsar en el país la estrategia que la empresa puso en marcha hace alrededor de una década a nivel global para incrementar el número de comercios que aceptan la tarjeta.

Desde entonces, la compañía financiera ha multiplicado por cuatro el número de puntos en los que se puede pagar con American Express. “En números redondos, esto supone pasar de 25 o 26 millones de establecimientos a más de 100 a nivel global”, afirma Mendoza. “Lo hemos hecho a través de lo que llamamos un modelo híbrido que tiene dos grandes componentes. Uno es que nosotros, con nuestros propios recursos y fuerza de venta, hemos salido al mercado a afiliar más establecimientos y sumarlos a nuestra red de aceptación. El otro es a través de alianzas estratégicas desarrolladas a lo largo del mundo, y en particular en México, con otros jugadores del ecosistema de pagos, como bancos, fintech y el segmento de agregadores”.

El esquema ha penetrado tanto en establecimientos que ya aceptaban otros medios de pago, como en los que no tenían otra fórmula más que el efectivo.

Y si el crecimiento global para American Express ha sido alto, en México, lo ha sido aún más. El país ha multiplicado por ocho el nivel de aceptación desde 2017. Solo en los últimos tres años se sumaron casi dos millones de comercios nuevos, lo que supone un “avance significativo” en la cobertura de la compañía, impulsado por estas alianzas estratégicas con otros participantes del ecosistema.

Carlos García, vicepresidente y General Manager de Global Merchant Services para América Latina de la compañía, una posición en la que sustituyó a Mendoza, señala que el crecimiento ha sido más pronunciado que en otros países del mundo porque se partía de una base diferente, pero apunta que este incremento es prueba del éxito de la estrategia, en la que se incluyen programas como OptBlue.

