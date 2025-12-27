El tiempo invernal en el noreste de EU provoca miles de retrasos y cancelaciones de vuelos

Se recomendó a los habitantes de gran parte del noreste que se mantuvieran lejos de las carreteras debido a las traicioneras condiciones.

"La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad, y sigo recomendando extremar la precaución mientras dure esta tormenta", dijo en un comunicado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La ciudad de Nueva York recibió de dos a cuatro pulgadas (cinco a 10 centímetros) de nieve durante la noche, la mayor cantidad desde 2022.

Los efectos se dejaron sentir entre los viajeros. A media mañana se habían cancelado o retrasado más de 14,400 vuelos nacionales en Estados Unidos, la mayoría en la zona de Nueva York, incluidos los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, según la web de seguimiento FlightAware.

Otros 2,100 vuelos internacionales que tenían previsto salir o aterrizar en Estados Unidos el sábado fueron cancelados, informó FlightAware.

También se emitieron avisos de tormenta de hielo y advertencias meteorológicas invernales para la mayor parte de Pensilvania y gran parte de Massachusetts.