Gobierno firmará decreto para prohibir importaciones temporales de calzado

El titular de Economía, Marcelo Ebrard, informó en el Salón de la Piel y el Calzado, en León, Guanajuato, que esta medida busca proteger a unos 130,000 empleos directos de la industria.

Según la dependencia, algunas empresas han usado indebidamente el IMMEX para introducir calzado que no se utiliza en procesos productivos y que termina vendiéndose en el mercado interno sin pagar el IVA ni el arancel correspondiente, de al menos 25%.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 2019 y 2024 la producción de calzado en México cayó 12.8%, en parte por estas prácticas.

El decreto aplicará a productos provenientes de países sin acuerdos de libre comercio con México.

En paralelo, Ebrard y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, firmaron un convenio para desarrollar el Polo del Bienestar “Puerta del Bajío” en Celaya, que ofrecerá infraestructura y beneficios fiscales a sectores como el automotriz, agroindustrial y manufacturero, como parte de un plan para instalar 15 parques industriales en el país.